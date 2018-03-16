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Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото

Обратный эффект "унири", или как Молдова защитит свою государственность

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Президент Молдовы Додон готов сформировать Национальный фронт в защиту государственности.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Президент Игорь Додон объявил, что, если в период 25-27 марта, когда сторонники объединения республики с Румынией запланировали многочисленные акции, ситуация выйдет из-под контроля, он сформирует Национальный фронт в защиту молдавской государственности.

Манифестанты в поддержку унири Молдовы с Румынией
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Нет фейковым декларациям: президент вступился за единство Молдовы

Как написал глава государства на своей странице в Facebook, унионисткое движение может иметь обратный эффект – "мобилизацию граждан в защиту молдавской государственности".

По его словам, он ежедневно получает обращения, в которых люди выражают обеспокоенность антигосударственными действиями унионистов.

"В таких условиях непосредственной угрозы для страны и населения, объявляю, что отвечу позитивно на тысячи обращений о мобилизации граждан, и если ситуация выйдет из-под контроля 25-27 марта, то я, как глава государства, сформирую Национальный фронт, чтобы представить платформу для сопротивления всех граждан Республики Молдова, которые выступают против унири и которые хотят сохранить молдавскую государственность и идентичность", — отметил Додон.

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Ранее представители ряда местных советов приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012, выступающая за объединение с Румынией к 100-летней годовщине 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. На 25 марта в Кишиневе намечен митинг унионистов.

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Теги:
униря, Молдов, Румыния, Политика
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