У Конституционного суда Молдовы появился новый руководитель

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Новый судья Конституционного суда (КС) Молдовы Михай Поалелунжь принес в пятницу присягу перед парламентом, президентом и Высшим советом магистратуры.

© Sputnik / Rodion Proca В парламенте Молдовы зарегистрирован проект по изменению Конституции

Кроме того, в этот же день на пленарном заседании КС в результате тайного голосования он был избран председателем инстанции сроком на три года.

Поалелунжь до этого работал в судейской системой Республики Молдова, начиная с 1988 года. В период 1 мая 2008 года 1 мая 2012 года занимал должность судьи Европейского суда по правам человека со стороны Республики Молдова. Начиная с 1 мая 2012 года и до настоящего момента занимал пост руководителя Высшей судебной палаты.

В конце января, Тудор Панцыру подал в отставку с поста председателя и члена Конституционного суда Молдовы.