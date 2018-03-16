Президент Молдовы сделал важное заявление о нейтралитете страны

Молдавский лидер еще раз обозначил свою позицию и заявил о том, что настаивает на международном признании нейтралитета республики.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил о намерении укреплять статус постоянного нейтралитета республики и добиваться его признания на международном уровне.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook соответствующее заявление он сделал в ходе Международного форума "VI Global Baku Forum" в Азербайджане.

По словам молдавского лидера, "в условиях растущей неопределенности на пространстве ОБСЕ подчеркнул заинтересованность Республики Молдова выстраивать гармоничную, сбалансированную внешнюю политику и не вовлекаться в эфемерное противостояние Восток-Запад".

"Мы намерены укреплять свой статус постоянного нейтралитета, который провозглашен Конституцией Республики Молдова, и добиваться его признания на международном уровне по примеру таких стран, как Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Мальта, Туркмения и другие", — отметил Додон.

Фото из личного архива В. Гайчука Добьется ли Игорь Додон у НАТО подтверждения нейтралитета

Он подчеркнул, что Молдова будет "дружить и взаимодействовать со всеми: и с Западом, и с Востоком". "Но не вместе с кем-то против кого-то.

Политика "или-или", которая проводилась рядом крупных держав в последние годы, ясно показала свою ошибочность и ущербность. Повторю свою мысль, высказанную на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2017 году: мы не хотим играть роль пешки в геополитических шахматных баталиях", — отметил Додон.

Молдавский лидер добавил, что "в ближайшее время я намерен направить официальное послание генеральному секретарю ОБСЕ с инициативой о рассмотрении возможности проведения Саммита глав малых стран ОБСЕ в 2019 году".

Президент Молдовы настаивает на международном признании нейтралитета>>>

Согласно Конституции Молдовы, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдовы действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Додон неоднократно выступал против этого. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.