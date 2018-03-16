Парламент Молдовы решил судьбу вице-премьера по евроинтеграции

Молдавские депутаты обсудили деятельность вице-премьера по европейской интеграции и вынесли вердикт в его отношении.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Парламент Молдовы в пятницу не смог выразить вотум недоверия вице-премьеру по европейской интеграции Юрие Лянкэ.

Инициаторами вотума выступили депутаты парламентских фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.

Канду сообщил, что для выражения вотума недоверия необходимы голоса большинства присутствующих на заседании депутатов, которых на момент голосования в зале было 79.

"За выражение вотума недоверия высказались всего 25 депутатов", — сказал спикер парламента.

Ранее депутаты не поддержали предложенный социалистами вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Молдовы Кириллу Габуричу.