Додон: президент Турции в ближайшее время совершит визит в Молдову

Молдавский лидер сообщил, что провел встречу с президентом Турции: о чем говорили лидеры двух государств?

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил в воскресенье о готовящемся визите в республику в самое ближайшее время лидера Турции Реджепа Эрдогана.

"Провели незапланированную встречу с Президентом Турции. Обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе. Поблагодарил за помощь, оказанную для ремонта здания администрации президента. Президент Эрдоган проинформировал, что собирается посетить Молдову по моему приглашению в самое ближайшее время", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Додон заявлял, что визит Эрдогана в Молдову состоится в конце августа этого года. Тогда запланировано официальное открытие после ремонта здания администрации президента Молдовы, разгромленного после апрельских беспорядков в 2009 году здания администрации президента Молдовы. Финансировать проект по восстановлению здания взялись власти Турции. Соответствующая договоренность была достигнута между Додоном и Эрдоганом.