Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала"

Воскресная погода в Молдове оказалась не самой чудесной.
После продолжительного потепления, когда вовсю в лесах цвели подснежники, а в огородах — ранние тюльпаны, на страну обрушился ледяной дождь, переходящий в снегопад.
Выборы президента России: ЦИК заявил о хакерской атаке на сайт>>>
"У природы нет плохой погоды", — говорили при этом избиратели и активно шли на участки.
Будущее в руках избирателей
Президентские выборы – это главное политическое событие не только России, но и всех стран, где проживают российские граждане.
"Решается судьба такой огромного государства, как же не прийти?" — на кишиневском избирательном участке № 8204 Сергей держит за руки двух мальчуганов лет пяти.
Это его внуки – Кристиан и Александр. У ребят – ленточки цвета российского флага, которые они получили на избирательном участке.
Сергей пришел с внуками — Кристианом и Александром pic.twitter.com/O50oBBj5F6— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.
"Я голосовал за будущее России, за будущее детей – за их будущее!" — Сергей явно в приподнятом настроении.
К слову, в целом люди в хорошем расположении духа, они все идут и идут на избирательные участки. И это несмотря на погоду!
Метель в Молдове: задержки авиарейсов в аэропорту Кишинева>>>
Баба Евдоха, видимо, решила хорошо "потрясти" Молдову. Наша страна оказалась во власти средиземноморских циклонов, да таких, что премьер-министр Павел Филип созвал экстренное заседание кабмина, посвященное ликвидациям последствий непогоды.
Сюрприз "бабы Евдохи" — снегопад, мороз и лед в Кишиневе>>>
"Как будто сама Баба Евдоха решила проголосовать!" — пошутила одна из избирательниц, отряхивая меховую шапку от снега.
В Молдове водители расчищают машины от снега, но на выборы все-таки едут! #ВыборыПрезидента2018 pic.twitter.com/vUBTz3yI4r— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.
Выборы как праздник
Тем временем сознательные граждане выстраиваются в очереди на улицах, на входе у всех проверяют документы: если есть российский паспорт, то пропускают.
"Мы видим, что поток не снижается – в целом у людей повышенный интерес к событию, все-таки президентские выборы!" — руководитель представительства Россотрудничества в Молдове (Российского центра науки и культуры, где находится избирательный участок участке № 8204) Михаил Давыдов отметил, что в утренние часы инцидентов зарегистрировано не было.
На самом избирательном участке организован небольшой буфет, где можно выпить кофе и перекусить.
В буфете сегодня широкий ассортимент: кроме кофе — вертуты, сосиски в тесте, бутерброды…. pic.twitter.com/XkyxQOrm2f— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.
У банера, который расположен на входе к избирательному участку, люди фотографируются на память.
Екатерина держит на руках дочку, та улыбается в камеру. Оказывается, молодая мама приехала в Кишинев из Москвы, чтобы показать малышку бабушке, а заодно решила не пропускать президентские выборы и пришла проголосовать.
Екатерина из Москвы привезла дочь Ксюшу показать бабушке (заодно и проголосовала) pic.twitter.com/yl1SJM2FCr— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.
"Я не знаю, сколько мы еще пробудем в Молдове, но я рада, что даже за пределами страны могу влиять на ее будущее", — призналась она.
Кстати, голосование организовано на более чем 97 тысячах избирательных участков в России и на 400 зарубежных участках, образованных в 145 странах мира.
Президентские выборы в России>>>
Для обеспечения голосования задействованы почти миллион человек — это члены избирательных комиссий разных уровней, от участковой до центральной.
- Голосование на выборах России в Тирасполе© Sputnik / Irina Leahova
- Голосование на выборах России в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Голосование на выборах России в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Голосование на выборах России в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
- Голосование на выборах России в Кишиневе© Sputnik / Miroslav Rotari
О том, как будет голосовать посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, а также как в целом проходит голосование – следите весь день в режиме онлайн на сайте Sputnik.