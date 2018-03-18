Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала"

Солнечная Молдова оказалась во власти средиземноморских циклонов, страну накрыли снегопад и ледяной дождь, однако это не помешало гражданам России исполнить свой гражданский долг.

Воскресная погода в Молдове оказалась не самой чудесной.

© Sputnik/ Илья Питалев Онлайн-трансляция: как голосуют в Кишиневе и Тирасполе на выборах президента России

После продолжительного потепления, когда вовсю в лесах цвели подснежники, а в огородах — ранние тюльпаны, на страну обрушился ледяной дождь, переходящий в снегопад.

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"У природы нет плохой погоды", — говорили при этом избиратели и активно шли на участки.

Будущее в руках избирателей

Президентские выборы – это главное политическое событие не только России, но и всех стран, где проживают российские граждане.

"Решается судьба такой огромного государства, как же не прийти?" — на кишиневском избирательном участке № 8204 Сергей держит за руки двух мальчуганов лет пяти.

Это его внуки – Кристиан и Александр. У ребят – ленточки цвета российского флага, которые они получили на избирательном участке.

Сергей пришел с внуками — Кристианом и Александром pic.twitter.com/O50oBBj5F6 — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.

​"Я голосовал за будущее России, за будущее детей – за их будущее!" — Сергей явно в приподнятом настроении.

© Sputnik / Miroslav Rotari Непогода в Молдове: премьер республики созывает экстренное заседание

К слову, в целом люди в хорошем расположении духа, они все идут и идут на избирательные участки. И это несмотря на погоду!

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Баба Евдоха, видимо, решила хорошо "потрясти" Молдову. Наша страна оказалась во власти средиземноморских циклонов, да таких, что премьер-министр Павел Филип созвал экстренное заседание кабмина, посвященное ликвидациям последствий непогоды.

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"Как будто сама Баба Евдоха решила проголосовать!" — пошутила одна из избирательниц, отряхивая меховую шапку от снега.

В Молдове водители расчищают машины от снега, но на выборы все-таки едут! #ВыборыПрезидента2018 pic.twitter.com/vUBTz3yI4r — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.

Выборы как праздник

Тем временем сознательные граждане выстраиваются в очереди на улицах, на входе у всех проверяют документы: если есть российский паспорт, то пропускают.

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"Мы видим, что поток не снижается – в целом у людей повышенный интерес к событию, все-таки президентские выборы!" — руководитель представительства Россотрудничества в Молдове (Российского центра науки и культуры, где находится избирательный участок участке № 8204) Михаил Давыдов отметил, что в утренние часы инцидентов зарегистрировано не было.

На самом избирательном участке организован небольшой буфет, где можно выпить кофе и перекусить.

В буфете сегодня широкий ассортимент: кроме кофе — вертуты, сосиски в тесте, бутерброды…. pic.twitter.com/XkyxQOrm2f — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.

У банера, который расположен на входе к избирательному участку, люди фотографируются на память.

Екатерина держит на руках дочку, та улыбается в камеру. Оказывается, молодая мама приехала в Кишинев из Москвы, чтобы показать малышку бабушке, а заодно решила не пропускать президентские выборы и пришла проголосовать.

Екатерина из Москвы привезла дочь Ксюшу показать бабушке (заодно и проголосовала) pic.twitter.com/yl1SJM2FCr — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 18 марта 2018 г.

"Я не знаю, сколько мы еще пробудем в Молдове, но я рада, что даже за пределами страны могу влиять на ее будущее", — призналась она.

Кстати, голосование организовано на более чем 97 тысячах избирательных участков в России и на 400 зарубежных участках, образованных в 145 странах мира.

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Для обеспечения голосования задействованы почти миллион человек — это члены избирательных комиссий разных уровней, от участковой до центральной.

Голосование на выборах России в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Голосование на выборах России в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Голосование на выборах России в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Голосование на выборах России в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Голосование на выборах России в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 5 © Sputnik / Irina Leahova Голосование на выборах России в Тирасполе

О том, как будет голосовать посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, а также как в целом проходит голосование – следите весь день в режиме онлайн на сайте Sputnik.