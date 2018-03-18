Замглавы МИД России прибудет в Молдову с двухдневным визитом

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил о готовящемся визите в Молдову заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина: когда приедет гость?

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Замглавы МИД России Григорий Карасин прибудет в Молдову с двухдневным визитом 20 марта. Информацию подтвердил журналистам посол России в Молдове Фарит Мухаметшин в воскресенье.

"Могу подтвердить, что мы договорились между двумя МИД наших стран, что 20 марта в Молдову с двухдневным визитом приедет Григорий Карасин — статс-секретарь нашего министерства по части переговоров, встреч, бесед, связанных с улучшением отношений между нашими государствами", — отметил Мухаметшин.

По словам дипломата, программа визита пока уточняется.

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