Как наблюдатель из Молдовы оценил выборы президента России

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Депутат парламента Республики Молдова Геннадий Митрюк был наблюдателем на президентских выборах в России — в Рязанской области. Молдавский законотворец высоко оценил подготовку и ход электорального процесса.

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На прошедшей в селе Константиново Рязанской области, в Клубе избирателей, встрече международных наблюдателей Митрюк сообщил, что побывал на нескольких избирательных участках и обратил внимание на обстановку, в которой проходят выборы.

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По мнению представителя Молдовы, использования КОИБов, (комплексов обработки избирательных бюллетеней, они же — электронный урны для голосования) — это передовая технология, и ее необходимо распространять.

"Все спокойно, дружелюбно. Мы беседовали с доверенными лицами кандидатов, замечаний от них не было. Сами электронные урны прозрачные, что уже говорит о том, что все видно со стороны, ничего нельзя скрыть, все происходит в рамках закона", — сказал Митрюк.

Он добавил, что выборы были проведены транспарентно, что на избирательных участках очень дружелюбная обстановка, были представители всех кандидатов в президенты.