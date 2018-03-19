Президент Молдовы одобрил министра юстиции

Молдавский лидер рассказал о новом министре юстиции страны, а также о разговоре с главой правительства республики.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении Виктории Ифтоди на пост министра юстиции республики. Соответствующее решение глава республики принял после беседы с премьер-министром Павлом Филипом и кандидатом на эту должность.

"Лично знаком с госпожой Ифтоди уже много лет. Думаю, что это один из немногих профессионалов, рекомендованных правящим большинством на должность министра, который соответствует требованиям неподкупности. И надеюсь, она будет настаивать и проводить необходимые реформы в области правосудия", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, в ходе беседы стороны подробно обсудили насущную необходимость проведения реальных реформ в сфере правосудия.

На этом посту Ифтоди сменила Александру Тэнасе, который подал в отставку по собственному желанию.

Виктория Ифтоди в 2003-2004 годах занимала пост замминистра юстиции, а с 2004 по 2006 годы возглавляла Минюст.