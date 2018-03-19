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Голосование на выборах России

Приднестровские избиратели на выборах президента России побили рекорд

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента России (53)
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На прошедшие в воскресенье, 18 марта, выборы главы Российской Федерации пришло небывалое количество приднестровских россиян, таких показателей явки прежде в регионе в российской электоральной гонке не было зафиксировано.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровцы на прошедших 18 марта выборах президента России продемонстрировали беспрецедентную явку. По сравнению с прошлыми выборами главы российского государства в 2012 году, на сей раз на избирательные участки в регионе пришло на треть больше голосующих, и за Путина отдали свои голоса 96,4% приднестровских россиян. Тем самым приднестровцы оказались на втором месте среди российских соотечественников за рубежом, отличившихся активным голосованием.

"Проголосовало 73947 избирателей Приднестровья. На президентских выборах 2012 года на избирательные участки пришло 50368 человек. Так что нынешняя явка беспрецедентная, и с учетом погодных условий это колоссальное количество голосующих", — отметила председатель Избиркома Приднестровья Елена Городецкая.

Глава ЦИК обратила внимание на то, что приднестровцы сделали свой выбор в пользу действующего президента России (за Владимира Путина было отдано 96,4% от числа принявших участие в голосовании российских соотечественников в Приднестровье) без навязывания им подобного решения.

Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
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"Приднестровцы сделали свой выбор при полном отсутствии агитации в пользу какого-либо кандидата, избирателей не настраивали. Это было их решение. Было трогательно до слез наблюдать то, с каким рвением они голосовали, несмотря на погодные условия. Такой душевный искренний порыв вызывает восхищение. Наши приднестровские россияне уникальные", — поделилась она впечатлениями от прошедших выборов.

Городецкая также отметила, ни в ЦИК, ни в посольство, ни в избирательные комиссии не поступало никаких жалоб по вопросам, связанным с голосованием и подсчетом голосов. Выборы прошли в штатном режиме. Как писал ранее Sputnik, коммунальные службы работали с утра, чтобы расчистить дороги и, несмотря на то, что на Приднестровье навалился снегопад – это не помешало жителям региона сделать свой выбор, придя на участки.

Зампред Законодательного собрания Приднестровья Галина Антюфеева подчеркнула, что приднестровцы стали одними из самых активных российских граждан за пределами России, которые столь активно проявили свою гражданскую позицию.

"Жители Приднестровья, несмотря на погодные сложности, активно участвовали в выборах, и видно было, с каким желанием и настроением они приходили и связывали свою жизнь, надежды с выбранным кандидатом. Даже были случаи, когда те, кто дал заявку на голосование на дому, узнав, что таких запросов много и побоявшись, что до них могут не успеть добраться, сами приезжали на такси, чтобы проголосовать", — рассказала зампред.

Как рассказал начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье полковник Дмитрий Зеленков, на участках, которые курировала ОГРВ, в отличие от выборов в ГосДуму 2016 года, когда пришло 4200 человек, сейчас проголосовало почти 6000.

Заседание правительства РФ
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"Люди стояли перед избирательным участком за полчаса до его открытия. Если мы, исходя из прошлых выборов, прогнозировали массовый приход людей с 11 до 15 часов, то в этот раз они шли на протяжении всего дня потоком. Это говорит о зрелости гражданской позиции наших избирателей", — подчеркнул он.

В Приднестровье на выборах работало 87 наблюдателей, делегированных Общественной палатой РФ. 

"Я работала наблюдателем на участке, расположенном в офицерском клубе. Несмотря на непогоду, люди шли, даже семьями, с маленькими детьми. У избирателей было праздничное настроение. Все было тщательно продумано и организовано на высшем уровне. Никаких замечаний", — сказала Людмила Марогулова.

"Удивительное впечатление осталось от прошедших выборов. Когда ощущаешь себя частью чего-то большего и хочется внести свой вклад в общее дело. Люди с энтузиазмом, с открытой душой и добродушием шли на выборы. Видно было, что они понимают, насколько важно прийти и сделать свой выбор. Никаких замечаний выявлено не было", — отметила Олеся Синзюк.

Всего в Приднестровье было открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке.

Тема:
Выборы президента России (53)

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Теги:
выборы, Приднестровье, Тирасполь, Политика
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