Карасин: нужны новые импульсы для решения приднестровского вопроса

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин находится с двухдневным визитом в Молдове, в нашей стране политик пробудет до 22 марта.

КИШИНЕВ, 20 мар —Sputnik. Замглавы российского МИД Григорий Карасин, который находится в данный момент в Молдове, заявил, что процесс поиска жизнеспособного решения приднестровской проблемы требует новых импульсов.

"Хотя в конце года на венской встрече формата "5+2" были достигнуты довольно важные практические договоренности. Наверное, надо стремиться к тому, чтобы эти договоренности были реализованы", — заявил Карасин.

В свою очередь, министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски отметил, что в ходе встречи стороны обсудили решение приднестровского вопроса и участия России в переговорном процессе, "отталкиваясь от того, что все участвующие стороны, начиная с РФ, должны уважать суверенитет и территориальную целостность страны".

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровский вопрос – в час по чайной ложке

"Подчеркнул, что вывод военнослужащих и боеприпасов России из приднестровского региона может представлять важный момент в продвижении процесса разрешения конфликта. Эти шаги могут представлять выражение совместного желания укрепить традиционные, дружественные, партнерские отношения между нашими странами и народами. Подтверждаю еще раз заинтересованность в продвижении молдавско-российского диалога", — сказал Ульяновски.

Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Ранее Sputnik писал, что замглавы российского МИДа приедет в Молдову 20 марта с двухдневным визитом и у него запланированы встречи в Кишиневе.

Напомним, с руководством приднестровского региона дипломат уже встречался в 2018 году — в январе лидер Приднестровья Вадим Красносельский пребывал с визитом в российской столице.

Тогда собеседники обсудили ряд вопросов, в частности касающихся получения гражданства Российской Федерации, полисов медицинского страхования, применения материнского капитала на территории Приднестровья, а также потенциальных возможностей по активизации двустороннего взаимодействия России и Приднестровья на всех уровнях.