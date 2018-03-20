Визит Карасина: путь к активизации диалога между Кишиневом и Москвой

Неровные отношения между Кишиневом и Москвой и активизация диалога в будущем - какие темы еще поднимались в ходе визита замглавы МИД России в Кишинев.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik, Елена Комолова. В Молдову прибыл с рабочим визитом замглавы МИД России Григорий Карасин. Политик уже провел ряд встреч, среди которых — беседа с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудором Ульяновски. Прошедшими переговорами остались довольны обе стороны. Чиновники отметили, что в последнее время отношения между двумя странами переживают непростой период.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тудор Ульяновски и Григорий Карасин

Подробнее о том, что обсудили представители внешнеполитических ведомств двух стран читайте в обзоре Sputnik.

© Sputnik / Miroslav Rotari Карасин: нужны новые импульсы для решения приднестровского вопроса

Неровные отношения

Карасин, который находится с рабочим визитом в Молдове до 22 марта, рассказал о прошедшей во вторник встрече представителей МИД Молдовы и России.

"Сегодняшние переговоры были насыщенными и весьма интересными, информативными. Условились продолжать ритмичный диалог между двумя министерствами иностранных дел. Надеемся, это будет продолжено в ближайшие месяцы", — отметил российский чиновник.

Комментируя развитие сотрудничества между Москвой и Кишиневом, Карасин подчеркнул, что "прошедший 2017 год в отношениях между Россией и Молдовой, к сожалению, развивался неровно, характеризовался дисбалансами и перекосами".

"По контрасту со встречами на высшем уровне взаимодействие в других областях двусторонних отношений не соответствовало имеющемуся потенциалу в торгово-экономической, гуманитарной, образовательной и в целом в ряде других отраслей", — добавил Карасин.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Карасин обсудил ситуацию в Молдове с послом США в России

Активизация диалога и возвращение посла

Замглавы МИД России отметил, что состоявшаяся беседа с главой МИДЕИ "подтвердила стремление обеих сторон решать имеющиеся проблемы в духе партнерства и прагматизма".

"Это касается как политических контактов, так и практически межотраслевых форм сотрудничества. Позитивную роль, безусловно, сыграла февральская встреча министров иностранных дел двух стран в Мюнхене… Выступаем за откровенное и непредвзятое обсуждение всех вопросов двусторонней повестки дня, активизацию диалога на всех уровнях ", — добавил Карасин.

Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы также высказался за активизацию сотрудничества с Россией.

"Хочу подтвердить нашу заинтересованность в дальнейшем развитии молдавско-российского диалога. Шагом в этом направлении станет принятое сегодня решение о возвращении в Москву в ближайшие дни посла Молдовы в РФ Андрея Негуцы", — сказал Ульяновски.

Кроме того, стороны обсудили тему приднестровского урегулирования.

Ситуация с мигрантами

Ульяновски объявил о том, что официальный Кишинев готов к возобновлению переговоров с Москвой по проектам соглашений о трудовой миграции.

"В целях создания правовой основы для работы граждан Молдовы в Российской Федерации выразил готовность молдавской стороны к возобновлению переговоров по проектам соглашений о трудовой миграции и борьбе с незаконной миграцией", — сказал Ульяновски.

Встреча с президентом Молдовы

После беседы с руководителем молдавского внешнеполитического ведомства замглавы российского МИД провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, который также отметил, что отношения между правительствами обеих стран "находятся не на должном уровне".

"Основная цель визита (Григория Карасина в Молдову- ред.) и сегодняшней встречи — вывести взаимодействие между нашими правительствами на качественно новый уровень, чтобы молдавско-российские отношения в целом приобрели комплексный, всесторонний, продуктивный и взаимовыгодный характер", — написал Додон на своей странице в Facebook.

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По его словам, "подтверждена совместная заинтересованность развития взаимовыгодного сотрудничества в социальном плане, в экономической и гуманитарной сферах, как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках СНГ".

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"Данные усилия должны быть, прежде всего, направлены на улучшение условий жизни и защиту интересов простых людей. Подчеркнул, что сбалансированная внешняя политика Республики Молдова в отношениях с Западом и Востоком будет, безусловно, способствовать успешному развитию страны и повышению уровня жизни ее граждан", — добавил Додон.