Лидер по явке: россияне активнее всего голосовали в Молдове

Наша страна стала лидером списка по активности российских избирателей, проголосовавших на выборах президента России, в рейтинг также вошли Германия, Израиль, США, Франция и Великобритания.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. ЦИК России продолжает подводить итоги президентских выборов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала"

Представитель этой организации Василий Лихачев заявил, что в первую двадцатку стран по активности российских избирателей, проголосовавших на выборах президента РФ, вошли Молдова (наша страна этот список возглавила), Германия, Израиль, США, Франция и Великобритания.

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Всего за рубежом на нынешних выборах президента проголосовали почти 475,3 тысячи россиян.

"Двадцатка лидеров: Молдова, Германия, Эстония, Белоруссия, Латвия, Абхазия, Южная Осетия, Казахстан, Израиль, Таджикистан, Армения, США, Франция, Чехия, Киргизия, Болгария, Кипр. И тройка — Испания, Греция, Великобритания — замыкают двадцатку наиболее активно проголосовавших", — сказал Лихачев.

Он отметил, что в Молдове число проголосовавших составило более 76 тысяч человек. В Германии, по его словам, российские избиратели на этот раз были более активны, чем на выборах в Государственную думу 2016 года. На президентских выборах 2018 года в ФРГ проголосовали более 33 тысяч человек.

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Лихачев также добавил, что в Белоруссии на выборах президента голосовали свыше 21,6 тысячи российских избирателей, в Латвии — 20,6 тысячи, в Абхазии — более 19,5 тысячи, в США — около 8,2 тысячи россиян.