Красносельский: Тирасполь устраивает позиция Москвы

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, сославшись на высказывание замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, заявил о полной поддержке позиции России в приднестровском урегулировании.

"По словам Карасина, вопрос статуса – это не вопрос Кишинева-Москвы, а вопрос Кишинева-Тирасполя. Если стороны договорятся, Россия будет это приветствовать, если позовут – будет присутствовать, но никак не иначе. Эта позиция нас полностью устраивает. Она понятна и прозрачна", — заявил Красносельский.

© Sputnik / Miroslav Rotari Визит Карасина: путь к активизации диалога между Кишиневом и Москвой

При этом лидер региона отметил, что Россия своими усилиями по поддержанию мира на Днестре создает необходимые условия для ведения политического диалога.

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Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Итогом переговоров стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.