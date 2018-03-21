Карасин: импульс активного голосования Приднестровья не должен уйти в песок

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Замглавы МИДа России Григорий Карасин выразил глубокую благодарность всем приднестровцам и руководству Приднестровья за активное участие в выборах президента Российской Федерации, назвав результат голосования, когда на избирательные участки в столь небольшом регионе пришло 74 тысячи приднестровских россиян, выдающимся. Об этом он сказал во время встречи с руководством Приднестровья в рамках своего визита в регион.

"Важно, чтобы этот импульс, который был придан в предвыборной кампании и голосовании, не ушел в песок, чтобы он продолжался в каких-то конкретных делах, в единении. Развитие международной ситуации показывает, что мы всегда становимся еще более крепкими, когда нас начинают провоцировать внешние силы", — заметил Карасин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Карасин: нужны новые импульсы для решения приднестровского вопроса

В свою очередь лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил организационную роль посольства России в Молдове и руководителя российской дипмиссии Фарита Мухаметшина, а также особую роль спецпредставителя президента России по Приднестровью Олега Рогозина.

"Все наши усилия вылились в практический результат. 74 тысячи проголосовавших граждан России — это исторический рекорд. Они являются 25% всех россиян, проголосовавших за рубежом. За Путина отдали свои голоса 96,4% приднестровских россиян. Это истинное доверие, этим мы показали отношение не только к президенту Российской Федерации, но и к России как гаранту переговорного процесса, и к миротворческой миссии России", — подчеркнул Красносельский.