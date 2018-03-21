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Человек смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, архивное фото

Привет, Европа: как Молдова стремится попасть в ЕС

© REUTERS/ Inquam Photos/Octav Ganea
Политика
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Венецианская комиссия не против изменения Конституции Молдовы и включения в документ пункта о том, что стратегической целью для республики является евроинтеграция.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Венецианская комиссия высказалась по поводу законодательной инициативы о внесении в Конституцию страны пункта о том, что стратегической целью для республики является европейская интеграция. Речь идет о дополнении статьи 42 основного закона страны.

"Венецианская комиссия приветствует инициативу правительства Республики Молдовы о включении в Конституцию статьи, которая касается свободы ассоциации в целом, предлагаемый текст соответствует статье 11 Европейской конвенции о правах человека", — сообщили в Минюсте.

Конституция РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В сентябре прошлого года в Демпартии Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложили внести изменения в Конституцию страны, включив в документ пункт о том, что стратегической целью для республики является евроинтеграция. В начале октября парламент принял проект решения о формировании рабочей группы по разработке проекта включения этого положения в основной закон республики, а затем Конституционный суд дал положительное заключение по инициативе об изменении основного закона.

В правительстве не все "за"

В конце января этого года, когда эту инициативу вынесли на обсуждение в правительстве, башкан Гагаузии Ирина Влах предложила членам кабмина дать отрицательное заключение по данному проекту, отметив, что такие вопросы должны выноситься на референдум.

Однако члены правительства дали положительное заключение по данной инициативе, а Минюст обратился в Венецианскую комиссию для получения оценки поправок.

Протест у парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент против

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен не допустить принятия парламентом инициативы об изменении Конституции страны и включение в нее пункта о том, что главной стратегической целью республики является европейская интеграция. В частности, молдавский лидер обратил внимание на тот факт, что согласно действующей Конституции республики, "никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии".

Президент считает, что "в данной ситуации самым разумным было бы проведение национального референдума, так как только народ вправе решать такие важные вопросы, как включение европейской интеграции в качестве конституционной нормы".

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг Европейского Союза, во время митинга поддержки, организованного в честь 60-летия Европейского Союза в Риме, в центре Бухареста, Румыния
© REUTERS/ Inquam Photos/Octav Ganea
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Против изменения Конституции высказались и в пропрезидентской Партии социалистов Республики Молдова.

Куда смотрит чиновник, а куда — народ?

Молдавские чиновники уверены, что счастье республики зависит только от внешнеполитического курса, и, естественно, все проблемы страны решаться только за счет европеизации. Однако путь в ЕС Молдовы настолько туманен, что многие граждане уже перестали в него верить — в это прекрасное далеко… Этот факт подчеркивают многочисленные опросы. Так, если еще десятилетие назад в правильность выбранного правительством курса верили порядка 75% граждан Молдовы, то к 2018 году тех, кто видит перспективы в однозначном и бесповоротном выстраивании отношений с Брюсселем, заметно поубавилось, в среднем, до 38%.

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Для принятия данного нововведения в Конституцию потребуется 68 голосов депутатов парламента.

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Теги:
Конституция, Венецианская комиссия, евроинтеграция, Молдова
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