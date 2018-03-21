Премьер Молдовы высказался по поводу отношений республики с Россией

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил на встрече с замглавы МИД России Григорием Карасиным, который находится в эти дни с визитом в республике, что Кишинев выступает за хорошие отношения с Москвой.
Как отметил Филип, "Молдова выступает за хорошие отношения с Российской Федерацией, но они должны развиваться прагматично, на основе взаимного уважения".
В пресс-службе правительства сообщили, что в целях активизации двустороннего сотрудничества стороны отметили важность существующих платформ для диалога, в том числе консультации между министерствами иностранных дел и межправительственными комиссиями по торгово-экономическому сотрудничеству.
Также чиновники обсудили процесс приднестровского урегулирования, отметив важность подписанных в прошлом году протоколов, которые способствуют улучшению качества жизни граждан по обе стороны Днестра.
Карасин и Ульяновски обсудили процесс приднестровского урегулирования>>>
Филип еще раз подчеркнул свою "позицию о необходимости завершения процесса по выводу российских войск и вооружения с территории нашей страны в соответствии с международными обязательствами".
"Прогресс в этом направлении мог бы облегчить процесс поиска решений приднестровской проблемы", — сказал он.