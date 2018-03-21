Премьер Молдовы высказался по поводу отношений республики с Россией

На встрече с замглавы МИД России Григорием Карасиным премьер Молдовы рассказал, какие он видит перспективы сотрудничества между Кишиневом и Москвой.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил на встрече с замглавы МИД России Григорием Карасиным, который находится в эти дни с визитом в республике, что Кишинев выступает за хорошие отношения с Москвой.

Как отметил Филип, "Молдова выступает за хорошие отношения с Российской Федерацией, но они должны развиваться прагматично, на основе взаимного уважения".

© Sputnik / Miroslav Rotari Визит Карасина: путь к активизации диалога между Кишиневом и Москвой

В пресс-службе правительства сообщили, что в целях активизации двустороннего сотрудничества стороны отметили важность существующих платформ для диалога, в том числе консультации между министерствами иностранных дел и межправительственными комиссиями по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также чиновники обсудили процесс приднестровского урегулирования, отметив важность подписанных в прошлом году протоколов, которые способствуют улучшению качества жизни граждан по обе стороны Днестра.

Карасин и Ульяновски обсудили процесс приднестровского урегулирования>>>

Филип еще раз подчеркнул свою "позицию о необходимости завершения процесса по выводу российских войск и вооружения с территории нашей страны в соответствии с международными обязательствами".

"Прогресс в этом направлении мог бы облегчить процесс поиска решений приднестровской проблемы", — сказал он.