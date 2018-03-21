Карасин: надеюсь, наша позиция по российским миротворцам услышана

ТИРАСПОЛЬ, 21 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Все заявления и резолюции, которые выносятся на международные площадки с призывом вывести российских военных с территории Приднестровья, провоцируют ненужную остроту в приднестровском урегулировании. Об этом, отвечая на вопрос приднестровских журналистов после встречи с руководством Приднестровья, сказал замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

"Все эти заявления и резолюции являются не более, чем упражнениями в дипломатическом искусстве. Конструктивных последствий они за собой не несут, скорее, провоцируют ненужную остроту в этих вопросах", — считает дипломат.

© Sputnik / Irina Leahova Карасин о переговорах: надо решать жизненные вопросы, а не витать в облаках

По его словам, вопрос миротворцев должен решаться в существующих переговорных форматах.

"Решаться должен через международный диалог в рамках тех же форматов, через диалог между руководством Приднестровья и Молдовы. Никак иначе этот вопрос решить не удастся. Об этом вчера и сегодня было прямо сказано и руководству Молдовы. Я надеюсь, наша позиция была услышана", — резюмировал Карасин.

Лидер Приднестровье Вадим Красносельский высказал свое мнение о присутствии на Днестре российских миротворцев.

"Те политики, которые ведут разговоры об исключении российского воинского присутствия и миротворчества на территории Приднестровья, — это политики конфликта. Если вдруг окажемся без российских миротворцев, будет эскалация конфликта. Развитие, в том числе экономическое, поступательное движение, которое демонстрирует Приднестровье на сегодняшний день, неразрывно связано только с миром на приднестровской земле", — отметил он.

Красносельский также выразил благодарность российскому руководству, Российской Федерации за миротворческую помощь, оказываемую Приднестровью.