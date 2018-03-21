Выборы мэра Кишинева-2018: под чьим руководством окажется столица

В Кишиневе стартовал электоральный период: некоторые партии уже выдвинули своих кандидатов на пост мэра столицы.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Уже через два месяца у Кишинева появится новый мэр (примар). В среду стартовал электоральный период. Мэр, которого изберут 20 мая, будет управлять столицей до всеобщих местных выборов, которые намечены в Молдове на 2019 год.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Пять причин, почему из Кишинева хочется сбежать

Поводом до проведения внеплановых выборов в Кишиневе послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ руководил Кишиневом на протяжении трех сроков — 10 лет подряд. Его мандат должен был завершиться в будущем году.

Здание Кишиневской мэрии отреставрируют — узнайте, в какой уже раз>>>

Исполнять обязанности столичного градоначальника после отстранения Киртоакэ с поста мэра Кишинева продолжает Силвия Раду.

Официальный старт

"Электоральный период стартует 21 марта 2018 года… В Кишиневе планируется открыть 307 электоральных бюро", — заявила в интервью студии Sputnik Молдова вице-председатель ЦИК Родика Чуботару.

Как рассказала собеседница, по предварительным данным, в столице ожидается свыше 630 тысяч избирателей. По ее словам, более точные цифры станут известны за 25 дней до выборов, когда завершится процесс проверки электоральных списков.

© Sputnik / Miroslav Rotari ЦИК утвердил дату выборов мэров Кишинева и Бельц

Говоря о расходах, предусмотренных на первый и второй тур выборов в Кишиневе, Чуботару отметила, что речь идет о сумме в 13,65 миллиона леев. Она уточнила, что мэр, которого изберут жители Кишинева на выборах 20 мая, будет выполнять свои обязанности до всеобщих местных выборов, которые намечены на лето 2019 года.

В бой идут одни…

Партии, представленные на молдавской политической арене, уже начали выдвигать своих кандидатов на выборы мэра Кишинева.

О желании участвовать в электоральной гонке первым объявил лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк призвал проевропейские силы объединиться и выдвинуть единого кандидата.

Либеральная партия Молдовы, первым вице-председателем которой является подавший в отставку с поста мэра Кишинева, подозреваемый в коррупции Дорин Киртоакэ, выдвинула ему на смену бывшего главу министерства окружающей среды Валериу Мунтяну.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бушилэ: у социалистов есть шансы выиграть выборы генпримара Кишинева

Пропрезидентская Партия социалистов Республики Молдова выдвинула в качестве претендента на пост столичного градоначальника пресс-секретаря главы республики Игоря Додона, председателя фракции социалистов в муниципальном совете Иона Чебана.

Вице-мэр Оргеева Регина Апостолова стала кандидатом "Партии Шор" на выборах столичного градоначальника.

Илан Шор ответил, будет ли он участвовать в выборах на пост мэра Кишинева>>>

Также о готовности поучаствовать в электоральной гонке сообщил председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк.

Что говорит закон?

Согласно местному законодательству, мэр Кишинева избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года. Для проведения выборов образуют единый избирательный округ.

Законодательство предусматривает, что в выборах не участвуют избиратели, не проживающие на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Для регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советам не позднее чем за 30 дней до дня выборов представляется перечень документов.

Требования к кандидатам

При проведении местных выборов выдвижение кандидатов начинается после образования избирательных округов и окружных избирательных советов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Руссу: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев

Претендента могут выдвинуть партии и другие общественно-политические организации, зарегистрированные в установленном порядке до назначения выборов, в соответствии с их уставами (положениями) и действующим законодательством; избирательные блоки, образованные на основании решений, принятых в соответствии с уставами (положениями) вошедших в них партий и других общественно-политических организаций, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией в случае парламентских, президентских и всеобщих местных выборов или окружными избирательными советами в случае новых выборов.

Согласно Кодексу о выборах, гражданин Республики Молдова может выдвигать свою кандидатуру в качестве независимого кандидата для избрания в мэры — если его поддерживает пять процентов от числа избирателей округа, но не менее 150 человек и не более 10 000 человек.

"Конкурент на выборах может снять свою кандидатуру, обратившись с письменным заявлением в зарегистрировавший его избирательный орган, не позднее чем за семь дней до дня выборов", — отмечено в тексте закона.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гурэу: для многих партий провал на выборах в Кишиневе станет фатальным

Итоги голосования

Кандидат в мэры считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов. Эти два кандидата вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.