Лупу: либералы Гимпу в парламент Молдовы никогда больше не вернутся

Глава молдавских либералов сказал, что не вернется в парламент, пока не исполнится его заветная мечта - униря (идея Молдовы с Румынией), депутаты сказали ему: "Adio" (Прощайте).

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik, Елена Комолова. Очередное заседание парламента Молдовы началось в четверг с просьбы лидера фракции Либеральной партии страны Михая Гимпу, который не смог забыть отказ в проведении торжественного заседания, посвященного унире (идее Молдовы с Румынией).

© Sputnik / Miroslav Rotari Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири

В период с 24 по 27 марта унионисты хотят отметить столетнюю годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Совет края (Sfatul Ţării) проголосовал за объединение двух стран. Ранее представители мэрий ряда населенных пунктов республики приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012. Они же заготовили на 25 марта масштабный митинг в поддержку идеи объединения со страной-соседкой.

Почему унионизм не "овладевает массами" в Молдове>>>

На прошлом заседании парламента предводитель либералов умолял созвать специальное пленарное заседание на 27 марта, то есть к 100-летней годовщине унири, однако получил жесткий отпор. Целую неделю Гимпу думал, как найти лазейку и реализовать свою "идею фикс" хоть как-то. В итоге он предложил предоставить своей фракции зал для пленарных заседаний парламента, чтобы провести мероприятие, посвященное объединению Бессарабии и Румынии.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Обратный эффект "унири", или Как Молдова защитит свою государственность

Исчезнет ли унионизм, как идеология в Молдове>>>

"Подобный запрос не касается пленума парламента, а направляется в постоянное бюро. Поэтому я не могу вынести этот вопрос на обсуждение", — сказал спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

Главный унионист страны в ответ на это вспылил и сообщил, что фракция либералов в полном составе (на сегодняшнем заседании их было 8 человек, а всего их 9) решила покинуть зал заседаний. Гимпу отметил, что фракция либералов вернется, когда Молдова объединиться с Румынией.

"Либералы объявили, что вернутся, когда произойдет объединение Молдовы и Румынии, но униря никогда не состоится. Получается, что они покинули нас на всегда. Скажем "Adio" (прощайте — ред.) тем коллегам, которые больше здесь не появятся", — сказал Мариан Лупу, председатель фракции Демократической партии Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство.

Лупу подчеркнул, что речь идет о депутатах парламента Республики Молдова.

"Если вы не признаете государственность и государственность республики, то вам не место в парламенте", — подчеркнул Лупу.