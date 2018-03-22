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Глава Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу

Лупу: либералы Гимпу в парламент Молдовы никогда больше не вернутся

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава молдавских либералов сказал, что не вернется в парламент, пока не исполнится его заветная мечта - униря (идея Молдовы с Румынией), депутаты сказали ему: "Adio" (Прощайте).

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik, Елена Комолова. Очередное заседание парламента Молдовы началось в четверг с просьбы лидера фракции Либеральной партии страны Михая Гимпу, который не смог забыть отказ в проведении торжественного заседания, посвященного унире (идее Молдовы с Румынией).

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В период с 24 по 27 марта унионисты хотят отметить столетнюю годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Совет края (Sfatul Ţării) проголосовал за объединение двух стран. Ранее представители мэрий ряда населенных пунктов республики приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012. Они же заготовили на 25 марта масштабный митинг в поддержку идеи объединения со страной-соседкой.

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На прошлом заседании парламента предводитель либералов умолял созвать специальное пленарное заседание на 27 марта, то есть к 100-летней годовщине унири, однако получил жесткий отпор. Целую неделю Гимпу думал, как найти лазейку и реализовать свою "идею фикс" хоть как-то. В итоге он предложил предоставить своей фракции зал для пленарных заседаний парламента, чтобы провести мероприятие, посвященное объединению Бессарабии и Румынии.

Унионисты в центре Кишинева. Архивное фото
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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"Подобный запрос не касается пленума парламента, а направляется в постоянное бюро. Поэтому я не могу вынести этот вопрос на обсуждение", — сказал спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

Главный унионист страны в ответ на это вспылил и сообщил, что фракция либералов в полном составе (на сегодняшнем заседании их было 8 человек, а всего их 9) решила покинуть зал заседаний. Гимпу отметил, что фракция либералов вернется, когда Молдова объединиться с Румынией.

"Либералы объявили, что вернутся, когда произойдет объединение Молдовы и Румынии, но униря никогда не состоится. Получается, что они покинули нас на всегда. Скажем "Adio" (прощайте — ред.) тем коллегам, которые больше здесь не появятся", — сказал Мариан Лупу, председатель фракции Демократической партии Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство.

Лупу подчеркнул, что речь идет о депутатах парламента Республики Молдова.

"Если вы не признаете государственность и государственность республики, то вам не место в парламенте", — подчеркнул Лупу.

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Теги:
объединение Молдовы и Румынии, унионизм, парламент, Михай Гимпу, Мариан Лупу, Андриан Канду, Молдова, Румыния, Политика
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