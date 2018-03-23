В Зоне безопасности на Днестре сделано важное заявление

ТИРАСПОЛЬ, 23 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Миссия ОБСЕ в Молдове передала четыре комплекта технического оборудования военным наблюдателям от Республики Молдова, Приднестровья, Российской Федерации и Украины в рамках Совместных миротворческих сил. Ноутбуки, цветные принтеры, портативные GPS-навигаторы и фотоаппараты были приобретены по запросу Объединенной контрольной комиссии (ОКК) и вручены на заседании ОКК.

"Миссия ОБСЕ передала нашим военным достаточно ценное оборудование, которое будет способствовать работе военных наблюдателей – это и фотокамера, и оргтехника. Все это для улучшения работы групп военных наблюдателей", — рассказал журналистам сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Он обратил внимание на то, что желание ОКК предоставить наблюдателям нужное для их работы оборудование демонстрирует в очередной раз веру в важность нынешнего механизма патрулирования Зоны безопасности.

© Sputnik / Irina Leahova Карасин: импульс активного голосования Приднестровья не должен уйти в песок

"Это еще раз говорит о том, что мы доверяем нашим наблюдателям и готовы внимательно рассматривать все то, что представляют военные наблюдатели четырех сторон — России, Молдовы, Приднестровья и Украины", — подчеркнул он.

По словам Белякова, по-прежнему в Зоне безопасности ведется поиск оружия и боеприпасов, и на этой неделе их обнаружение приобрело массовый характер.

"Большое количество оружия и боеприпасов было изъято за текущую неделю. Это говорит о том, что механизмы правоохранительной работы миротворческой деятельности в Зоне безопасности по-прежнему эффективны", — заметил сопредседатель ОКК.

Посол Молдовы Андрей Негуца вернулся в Москву>>>

Делегация от Приднестровья сегодня также распространила свое извещение о порядке и режиме работы приднестровских правоохранительных органов в районе населенного пункта Бычок, от которого через Днестр до правого берега проходит мост, в конце 2017 года открытый для передвижения транспорта.

Объединенная контрольная комиссия (ОКК) — руководящий орган совместных миротворческих сил в Приднестровье. Она была образована в 1992 году по Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре. Между сторонами была создана Зона безопасности, а город Бендеры стал местом постоянного базирования комиссии. Решения ОКК принимаются на основе консенсуса.