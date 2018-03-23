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Марш унионистов 27 марта

Социалисты: унионистам в Молдове надо дать отпор на законодательном уровне

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Молдавские социалисты не будут выходить на акцию в противовес митингу унионистов, который намечен в Кишинева: Партия социалистов намерена добиваться запрета деятельности любых партий и движений, выступающих за объединение с Румынией.

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) категорически осуждает навязывание со стороны унионистского меньшинства (сторонников объединения страны с Румынией) своих принципов.

"Рассматриваем проведение унионистами 25 марта в Кишиневе так называемого "Марша объединения" как целенаправленную провокацию, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, как вызов в адрес многонационального молдавского народа", — подчеркивается в заявлении партии.

Социалисты считают, что участие в данной акции граждан Румынии является актом грубого вмешательства в дела суверенной Республики Молдова.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы обратился к гражданам республики

"Партия социалистов заявляет о своем отказе от проведения любых контракций 25 марта 2018 года. Любые акты насилия в центре столицы приведут к достижению тех целей, которые ставят перед собой организаторы провокации: дестабилизировать ситуацию в Молдове и подорвать доверие граждан к собственному государству", — подчеркнули в ПСРМ.

Социалисты считают "необходимым усилить борьбу с унионизмом в правовом и законодательном поле", и для этого намерены "последовательно добиваться запрета деятельности любых партий и движений унионистского характера".

"Эти партии, движения и персоналии не должны быть допущены к участию в предстоящих местных и парламентских выборах. Партия социалистов заявляет о полной поддержке позиции президента Республики Молдова Игоря Додона и о готовности принять участие в формировании "Национального фронта" в защиту молдавской государственности", — добавили в ПСРМ.

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее представители ряда местных советов приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012, выступающая за объединение с Румынией к 100-летней годовщине 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдовы уже не входила в состав Румынии.

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На 25 марта в Кишиневе намечен митинг унионистов. В ответ на это власти более 260 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности Молдовы. Согласно многочисленным соцопросам, большая часть граждан Молдовы выступает против присоединения страны к Румынии, а также против изменения в конституции названия государственного языка республики с молдавского на румынский.

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Теги:
запрет унионизма, отказ от участия, объединение Молдовы и Румынии, унионизм, митинг, марш, Партия социалистов Республики Молдова, Молдова, Румыния
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