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Известно, почему граждане Молдовы хотят дружить с Россией

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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О том, что сохранилось в исторической памяти жителей Молдовы о периоде, когда Бессарабия входила в состав России, рассказал в интервью Sputnik политолог Владимир Брутер.

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Несмотря на то, что в республике вот уже более десяти лет официально продвигается курс на евроинтеграцию, социологические опросы год от года свидетельствуют о том, что граждане страны хотят нормальных взаимовыгодных отношений с Россией.

Если еще десять лет назад популярность курса сближения с Евросоюзом стабильно варьировалась у отметки в 70 процентов, сегодня этот показатель упал вдвое на фоне заявлений граждан о том, что страна движется в неправильном направлении. В то же время, среди граждан растет популярность идеи экономического сближения с Российской Федерации. Так, по итогам соцопросов 2017 года, о необходимости сближения Молдовы с Россией заявляли порядка 46-48 процентов опрошенных граждан.

Флаги Молдовы и России, архивное фото
© Sputnik/ Александр Вильф
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Чем вызван такая резкая смена приоритетов жителей страны во внешней политике, и почему граждане Молдовы хотят дружить с Россией?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Исторически Молдова всегда поддерживала дружественные связи с Россией. Если более детально подойти к вопросу, можно утверждать, что Бессарабия, как историческая общность, появилась тогда в составе России по результатам русско-турецкой войны", — отметил Брутер.

По мнению собеседника, когда Молдавская демократическая республика утратила свою государственность в 1918 году, на этой территории наблюдалось большое социальное неравенство, отсутствие достаточных возможностей для урбанизации. Как подчеркнул Брутер, вертикальные "лифты", ранее позволявшие выходцу из Бессарабии построить карьеру и получить высокое социальное положение, также фактически исчезли.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Брутер утверждает: сегодня граждане независимой Молдовы хотят выстраивания эффективного партнерства с Россией именно потому, что в исторической памяти жителей республики сохранились воспоминания о периоде, когда в дружбе с Россией жилось, что называется, сытнее.

"Популярность идеи выстраивания поистине партнерских отношений с Россией среди молдавских граждан объясняется тем, что они на психологическом уровне хотят знать, что это государство находится для них в пределах досягаемости. Причем здесь не обязательно, чтобы Молдова входила в какие-то особое, стратегическое партнерство с Россией. Важно поддерживать лишь теплые, дружественные отношения. Но они должны быть прозрачными, безвизовыми, взаимовыгодными, экономически-успешными. Это позволит Молдове реанимировать экономику, создать совместные предприятия, частично вернуть население на родину", — заявил Брутер.

В завершении беседы эксперт отметил, что граждане Молдовы хотят предсказуемой жизни, сплочения общества, спокойствия и возможности мирно трудиться. При этом, сохранения двухвекторной политики, кооперации и с Евросоюзом, и с Россией, по мнению Брутера, Молдове не избежать. После обретения этого спокойствия, можно будет говорить, что гражданское общество в Молдове начинает сформировываться, общество отойдет от политических распрей и будет занято исключительно внутренними проблемами страны, вопросами ее социального, экономического и культурного развития.    

Теги:
молдавско-российские отношения, стратегическое партнерство, ЕАЭС, диалог, Молдова, Россия, Международный институт гуманитарно-политических исследований, Владимир Брутер, Игорь Додон, Владимир Путин, Москва, Молдова, Россия, Кишинев
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