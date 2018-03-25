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Предвыборная агитация Михая Гимпу перед выборами президента Республики Молдова

Электоральный мусор: кишиневцы скоро увидят жуткое зрелище

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Чуть менее двух месяцев осталось до местных выборов в молдавской столице, а это означает, что скоро начнутся предвыборные кампании.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Елена Сибова. Листовки, буклеты, календари, плакаты с призывами проголосовать за того или иного кандидата, безусловно, все это будет разбросано не только по почтовым ящикам избирателей, но и по улицам города. Кто должен убрать весь этот "электоральный" мусор?

"Нормы проведения предвыборной кампании, в том числе с использованием разного рода агитационных материалов оговорены в законе и соответствующих регламентах Центральной избирательной комиссии. За несоблюдение этих правил предусмотрены санкции", — заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель ЦИК Алина Руссу.

По всей видимости, даже санкции не являются весомой причиной для уборки оставленного мусора. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кодекс о выборах Республики Молдова гласит о том, что органы местного публичного управления в течении трех дней с начала избирательного периода должны определить минимум специально отведенных мест для предвыборных афиш. Трудно представить, что под места для размещения агитационных материалов подходят стены жилых домов.

Председатель ЦИК отметила, что вопрос об уборке данных материалов входит в компетенцию местной публичной администрации. Остается надеяться, что бюджета, выделенного на проведение местных выборов в республике, который составил 22,5 миллиона леев, хватит и на то, чтобы после их окончания привести город в порядок.

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Теги:
рекламные панно, мусор, агитация, ЦИК, местные выборы, Молдова Кишинев, Общество, Политика
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