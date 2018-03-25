Муравский: Я не ожидал от унионистов такого

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Жители Кишинева в воскресенье делятся в социальных сетях впечатлениями об итогах состоявшегося в этот день в городе митинга сторонников вхождения Молдовы в состав Румынии.

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Напомним, что в воскресной акции в поддержку присоединения Молдовы к Румынии вместо обещанных организаторами ста тысяч приняли участие лишь порядка семи тысяч человек. По итогам митинга его организаторы пообещали провести своеобразный опрос жителей населенных пунктов Молдовы и узнать их мнение об идее вхождения страны в состав Румынии. В ходе митинга полиция задержала 21 провокатора, у которых, по сообщениям ряда СМИ, были при себе кастеты и биты.

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"Я изначально был уверен, что событие не будет представлять из себя чего-нибудь значительного. Но не ожидал, что оно будет представлять собой такое жалкое зрелище. Не хочу обижать людей, искренне преданных идее объединения (Молдовы с Румынией — ред.). Я просто рассматриваю сегодняшнее событие в контексте общей политической ситуации в Республике Молдова", — написал в Facebook экс-вице-премьер Молдовы, экономист Александр Муравский.

Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже несколько лет подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено.

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В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине насильственного присоединения Бессарабии к Румынии. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Совет края, более известный в местной историографии как Сфатул цэрий, проголосовал за подчинение страны Бухаресту. С июня 1940 года территория современной Молдовы уже не входит в состав Румынии.

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Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма.

По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.