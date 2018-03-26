Додон: в трудный для всех россиян час примите искренние соболезнования

Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования жителям России от имени молдавского народа в связи с пожаром, случившемся в Кемерово.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования от имени молдавского народа в связи с пожаром, который случился в Кемерово.

"С глубокой скорбью узнал о пожаре, произошедшем в Торговом центре в Кемерово и повлекшем гибель большого числа людей. Особую горечь вызывает сообщение о гибели в этой страшной трагедии детей", — написал Игорь Додон в Facebook.

Президент выразил соболезнования семья погибших.

"В этот трудный для всех россиян час от имени молдавского народа и от себя лично примите мои самые искренние соболезнования. Прошу передать семьям погибших слова поддержки и утешения, а всем пострадавшим – сил и скорейшего выздоровления", — отметил Додон.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет>>>

Ранее сообщалось, что погибли 48 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.