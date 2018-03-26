Президент Молдовы высказал свою позицию послу ЕС об отношениях с Россией

Молдавский лидер Игорь Додон на встрече с послом Евросоюза в республике обозначил свою позицию по поводу отношений страны с ЕС и Россией.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Молдова должна сохранять и развивать партнерство с Евросоюзом, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией, считает президент республики Игорь Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Головатюк: надежды Молдовы на рост экспорта в Евросоюз не оправдались

Об этом он заявил в ходе встречи с главой делегации ЕС в Молдове Петером Михалко.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, в ходе встречи с европейским дипломатом стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также ситуацию в республике.

По словам молдавского лидера, он также обговорил с Михалко предстоящие 20 мая местные выборы в Кишиневе и Бельцах, а также парламентские выборы в стране, которые ожидаются в конце этого года.

"Выступил за активизацию сотрудничества между Молдавией и Европейским союзом в целях реализации ряда проектов обоюдного интереса в различных областях. Напомнил свою позицию, согласно которой Молдавия должна сохранять и развивать партнерство с ЕС, восстанавливая при этом хорошие отношения с Российской Федерацией", — заключил Додон.

Додон: без России Молдова не решит стратегические вопросы>>>

Ранее президент Молдовы заявлял, что республика не станет членом Европейского союза .