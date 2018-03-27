Франко Фраттини обсудит в Кишиневе и Тирасполе приднестровский вопрос

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини находится с визитом в Молдове.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Кишинев впервые посетил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровский вопрос – в час по чайной ложке

У него запланированы встречи с руководством республики и лидерами приднестровского региона.

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Дипломат также намерен встретиться с представителями переговорного процесса от участников формата "5+2". Как сообщили журналистам в правительстве Молдовы, Фраттини обсудит в Кишиневе и Тирасполе приднестровский вопрос.

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В переговорах в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.