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Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини

Додон встретился с Фраттини: о чем беседовали чиновники

© Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (144)
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Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини находится с визитом в Молдове: чиновник провел встречу с президентом республики Игорем Додоном.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и спецпредставитель председательства ОБСЕ Франко Фраттини обратили внимание на благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы по возобновлению переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

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Очередной раунд переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию прошел в Вене в конце ноября прошлого года. В них участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Его итогом стал "Венский протокол", в котором, в частности, до конца февраля стороны запланировали согласовать механизм участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Додон и Фраттини, находящийся в эти дни в Молдове, обменялись мнениями по тематике приднестровского урегулирования.

"Обратили внимание на те благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы по возобновлению политических консультаций по процессу приднестровского урегулирования в формате "5+2". В этом контексте выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в ноябре 2017 года по 5 вопросам из пакета "8 пунктов", предложенных 4 января 2017 года на встрече с главой Приднестровья", — отметил Додон.

По его словам, "молдавская сторона поддерживает необходимость реализовать все 8 пунктов, а также будет прилагать все усилия по выполнению всех положений, изложенных в совместном заявлении ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене".

Франко Фраттини
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"Подтвердил готовность выстраивать очень тесные отношения с итальянским председательством ОБСЕ, отметив, что у Италии есть очень большой опыт с точки зрения успешного функционирования децентрализованных территорий", — сказал Додон.

Молдавский лидер отметил заинтересованность в активизации диалога на различных уровнях по вопросам мер укрепления доверия в сфере безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в данном регионе Европы.

Тема:
Приднестровское урегулирование (144)

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Теги:
переговоры в формате "5+2", приднестровское урегулирование, переговоры, ОБСЕ, Игорь Додон, Франко Фраттини, Молдова, Приднестровье, Политика
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