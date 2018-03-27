До чего договорились Лесник и Фраттини на переговорах по Приднестровью

Переговоры Лесник и Фраттини: если говорить о компромиссах, то это должны быть настоящие компромиссы для идентификации окончательного решения.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник рассказала, что на переговорах с спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся приднестровского урегулирования.

"Состоялась последовательная дискуссия, основанная на консенсусе. Обсудили широкий спектр вопросов, а именно — ситуацию со школами с преподаванием на латинской графике, апостиллированием дипломов, возвращением сельхозпроизводителям их земель, которые находятся за трассой Тирасполь-Каменка", — сказала Лесник.

По ее словам, также стороны обговорили вопрос включения в международное движение транспортных средств, зарегистрированных на территории Левобережья.

"Кишинев уже имплементирует серию протокольных решений, которые входят в пакет "Берлин+". В ходе состоявшейся дискуссии отметила, что у нас есть решения, которые будут предложены в рамках итальянского председательства для продвижения диалога, но мы нуждаемся в точечном вкладе со стороны всех участников переговорного процесса", — добавила чиновница.

Она еще раз отметила готовность Кишинева в поиске решений по приднестровскому урегулированию, обратив внимание, что в дискуссиях необходимо придерживаться зрелости и согласованности.

"Когда мы говорим о компромиссах, то это должны быть настоящие компромиссы для идентификации окончательного решения. Хочу отметить, что каждый из нас — поставщик безопасности, а в переговорном процессе наш долг инвестировать в безопасность", — подчеркнула Лесник.

По ее словам, Кишинев предложил два приоритета для итальянского председательства.

"Речь идет о зоне безопасности, в том числе права человека… Господин Фраттини сказал, что принимает эти два приоритета от Кишинева для лучшего мониторинга", — добавила вице-премьер.