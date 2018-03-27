Молдавский визит Фраттини: ожидание и реальность

Cпецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию впервые приехал в Молдову. Какие выводы он сделал после встреч с молдавскими властями?

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросу приднестровского урегулирования Франко Фраттини по итогам своих встреч в Кишиневе сообщил о реальной возможности в скором времени созвать переговоры в формате "5+2". Об этом он заявил журналистам на совместной пресс-конференции с вице-премьером по реинтеграции Молдовы Кристиной Лесник.

Переговоры в формате "5+2"

Фраттини посетил Кишинев и отправится Тирасполь в период с 26 по 28 марта 2018 года, в рамках своего первого визита в Молдову качестве спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью. Кроме вице-премьера он уже провел встречу и с президентом страны Игорем Додоном.

По итогам уже состоявшихся дискуссий Фраттини "полностью согласился с планами правительства Молдовы и с тем, что можно быстро и более интенсивно двигаться вперед".

"Мои намерения повторно подтвердились сообщениями вице-премьера. Мои намерения – созвать переговоры в формате "5+2" уже к маю, то есть очень скоро, если возможно, найти решение всех восьми проблем, что нужно сделать до летнего перерыва", — заявил чиновник.

Ключевая роль – у Кишинева и Тирасполя

При этом Фраттини выразил уверенность, что конкретных результатов можно добиться только при наличии компромисса и взаимного доверия обеих сторон.

© Sputnik / Miroslav Rotari До чего договорились Лесник и Фраттини на переговорах по Приднестровью

"Результаты должны прийти со стороны тех, кто принимает решения в Кишиневе и Тирасполе. Нахожусь в тесном контакте со всеми партнерами, Москвой, Вашингтоном, Киевом и Европейским Союзом, но никогда эти международные партнеры не заменят законные решения, которые должны принять здесь, потому что действующие лица находятся на территории Республики Молдова", — подчеркнул Фраттини.

При этом чиновник посчитал, что "Республика Молдова может стать одним из немногих, если не единственным хорошим примером того, как разрешить длительно продолжающуюся ситуацию в духе компромисса и взаимного доверия".

Политическое решение проблемы и иностранные военные

Отдельно Фраттини остановился на вопросе наличия складов с вооружением и присутствии иностранных военных в приднестровском регионе. Эту проблему молдавские власти в последнее время неоднократно поднимали в международных организациях.

"Одно – роль миротворцев, которые были инструментом обеспечения безопасности. Другое – присутствие иностранных военных и вооружения. Как только будут хорошие симптомы и признаки взаимного доверия, больше не будет нужно хранить вооружение и иметь здесь большое количество иностранных военных. Это в духе взаимного доверия. Если взаимного доверия не будет, не будет и соглашения", — сказал Фраттини.

Однако спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ уверен, что соглашение и компромисс будут и создадутся предпосылки для полного внедрения всех поступательных решений, которые возникнут.

При этом, он считает, что следствием достижения взаимного доверия станет возможность обсуждения проблем уничтожения, вывоза всех вооружений, которые находится в приднестровском регионе, и параллельно – поэтапное снижение числа иностранных военных.

Но финальным и концептуальным аспектом, по словам Фраттини, должно стать политическое решение приднестровской проблемы.

"Мы должны в полной мере применить то, что принято на международном уровне при поддержке всех партнеров – полная независимость, территориальная целостность Республики Молдова и специальный статус Приднестровья в составе Молдовы. Как достичь этой цели, зависит от двух сторон, не от ОБСЕ. Но мы можем этому содействовать", — подчеркнул Фраттини.

Во вторник он также встретится с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем Приднестровья в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.