МИДЕИ: Молдова высылает трех российских дипломатов

Главное внешнеполитическое ведомство Молдовы объявило о решении выслать из республики трех российских дипломатов: сотрудники посольства РФ обязаны покинуть страну в течение семи дней.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы объявило персонами нон грата трех дипломатов посольства России в республике, сообщили в МИДЕИ.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало сегодня посла России в Молдове Фарита Мухаметшина, до сведения которого довели содержание устного уведомления — в соответствии с положениями венской конвенции о дипломатических отношениях (1961) три дипломата в рамках миссии объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть территорию страны в течение семи дней", — говорится в пресс-релизе МИДЕИ.

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Там отметили, что решение властей Республики Молдова — это знак солидарности с Объединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии, и следствие выводов Совета Европы от 23-24 марта 2018, которые квалифицируют атаку в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международному праву.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.