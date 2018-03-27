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Президент Игорь Додон

Додон: высылка дипломатов РФ из Молдовы - антироссийская провокация

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Президент Молдовы прокомментировал решение правительства страны объявить персонами нон грата трех дипломатов посольства России.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон осудил принятое министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдовы решение о высылке из страны трех российских дипломатов, назвав эти действия антироссийской провокацией.

"Крайне возмущен решением правительства Молдовы о высылке из страны российских дипломатов. Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию. У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности", — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook. 

Глава государства напомнил, что целый ряд стран – членов НАТО, такие как Словакия и Турция, а также член Евросоюза Австрия – отказались участвовать в этом коллективном антироссийском демарше. Додон также подчеркнул, что с критикой решения о высылке российских дипломатов выступил кандидат в премьер-министры Италии от победившей на выборах коалиции Маттео Сальвини.

Посольство Российской Федерации в Молдове
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
МИДЕИ: Молдова высылает трех российских дипломатов

"Вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой", — написал президент, подчеркнув, что сделает все возможное, чтобы молдо-российские отношения и особенно те договоренности, которые были достигнуты в ходе неформальной встречи с главой РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года, а также в ходе недавнего визита господина Карасина в нашу страну, не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы.

Во вторник министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало посла России в Молдове Фарита Мухаметшина, до сведения которого довели содержание устного уведомления — "в соответствии с положениями венской конвенции о дипломатических отношениях (1961) три дипломата в рамках миссии объявлены персонами нон грата и обязаны покинуть территорию страны в течение семи дней".

Там отметили, что решение властей Республики Молдова — это знак солидарности с Объединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии, и следствие выводов Совета Европы от 23-24 марта 2018, которые квалифицируют атаку в Солсбери как угрозу коллективной безопасности и международному праву.

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