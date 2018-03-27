Румынский политолог о высылке дипломатов РФ: в Молдове скоро выборы

Румынский политический аналитик Богдан Дука считает, что действия Бухареста в отношении России не помогут ему, а действия Кишинева продиктованы предвыборной обстановкой.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Заявление молдавского Министерства иностранных дел и евроинтеграции о высылке трех российских дипломатов связано с внутренним конфликтом в Молдове, касающимся предстоящих выборов в парламент, считает политолог Богдан Дука.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь МИДЕИ: Молдова высылает трех российских дипломатов

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы объявило персонами нон грата трех дипломатов посольства России в республике. Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Конфликт царит между проевропейским правительством и пророссийским президентом. Решение МИДЕИ — часть движений электорального характера", — отметил Дука в комментарии для ro.sputnik.md.

Говоря о том, что свою солидарность Великобритании выразил и Бухарест, политолог напомнил, что из Румынии решили выслать лишь одного российского дипломата.

"Этот жест не поможет Румынии ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе", — сказал Дука.