Депутат: надеюсь, Россия не ответит Молдове на ситуацию с дипломатами

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Депутат молдавского парламента Василе Боля назвал решение выслать трех российских дипломатов из Молдовы опрометчивым и выразил надежду, что РФ не ответит такими же действиями.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: высылка дипломатов РФ из Молдовы - антироссийская провокация

Во вторник министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало посла России в Молдове Фарита Мухаметшина, до сведения которого довели содержание устного уведомления — "в соответствии с положениями венской конвенции о дипломатических отношениях (1961) три дипломата в рамках миссии объявлены персонами нон-грата и обязаны покинуть территорию страны в течение семи дней".

"Мы снова видим опрометчивую политику со стороны парламентского большинства и правительства. Думаю, что это ухудшит отношения с Российской Федерацией", — сказал Боля.

Он обратил внимание на то, что после того, как многие европейские страны прибегли к такому шагу, Россия заявила, что отреагирует симметрично.

"Не знаю, если в отношении Республики Молдова у России будет такая же реакция. Надеюсь, что этого не произойдет, учитывая хорошие отношения, которые установились между президентами Молдовы и России", — заявил Боля.

Депутат назвал действия внешнеполитического ведомства страны "реверансом перед европейцами".

При этом парламентарий выразил недоумение тем, как действует Великобритания после начала процедуры "Brexit", и почему молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, отреагировали таким образом – объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Объединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Есть ряд аспектов, связанных с отравлением человека. Есть соответствующие власти, которые должны довести расследование до конца, установить причины смерти, кто виноват. Но выходить через час и показывать пальцем, что тот человек заказал, а другой совершил, — это попытка ухудшить отношения с РФ, попытка надавить на Россию в определенных условиях", — заявил Боля.

Он обратил внимание на то, что такие действия проводились перед президентскими выборами в России, результат которых уже всем известен. Однако в РФ летом пройдет еще одно значимое событие – чемпионат мира по футболу. И продолжение давления на Россию, по мнению Боли, может осуществляться для того, чтобы заставить власти РФ вести себя определенным образом.

Что касается Молдовы, то депутат считает, что страна "обречена хорошо жить со всеми соседями – на Востоке и на Западе".

"Любая попытка дружить с одними в угоду другим будет нести угрозу Республике Молдова", — заключил Боля.