Гайчук: МИДЕИ непоследовательно в своих решениях

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук в комментарии Sputnik заявил, что министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики продемонстрировало непоследовательность в принятии решения о высылке троих российских дипломатов из Кишинева.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь МИДЕИ: Молдова высылает трех российских дипломатов

Ранее МИД Молдовы сообщил о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является «знаком солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ.

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"Если говорить простыми словами, то это приведет к тому, что Москва вышлет трех наших дипломатов из России. Они же уже говорили, что ответят той же монетой", — сказал Гайчук, который раньше также был послом Республики Молдова в Королевстве Бельгии и представителем Кишинева в НАТО.

По его мнению, решение МИДЕИ идет вразрез с прошедшей на прошлой неделе встречей министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудора Ульяновски и замглавы МИД России Григория Карасина в Кишиневе, и достигнутой договоренностью о возвращении молдавского посла в РФ Андрея Негуцу. Таким образом, как считает Гайчук, когда отношения между Кишиневом и Москвой только начали вновь восстанавливаться, "приняли решение быть с Западом и наказать Россию".

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"Один единственный вопрос, который остается для меня неясным. Решение (о высылке дипломатов — ред.) основано только на предположении, что это могла сделать Российская Федерация. Болгария заявила, что пока не будут представлены конкретные доказательства о том, что это сделала Россия, они не будут реагировать", — отметил Гайчук.

То есть, как подчеркнул собеседник, есть некоторые страны, которые идут напрямик, и те, которые задаются вопросом и требуют конкретных доказательств.

Отвечая на вопрос, какие цели преследует Кишинев, принимая решение о высылке российских дипломатов, Гайчук отметил, что таким образом они хотят продемонстрировать руководству, которое принимает решения в ЕС, что они выполняют требования и условия Совета Европы.

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"Это очень жесткий шаг. В политике всякое бывает. Я думал, что после встречи с Карасиным налаживаются отношения с важным соседом, но они опять ухудшаются", — заключил Гайчук.