Посольство РФ: Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и своим интересам

Как сообщили в Посольстве России, высылка дипломатов этой страны из Молдовы является результата слепого следования "европейской солидарности".

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Посольство России в Молдове осуждает недружественный акт молдавской стороны, объявившей персонами нон грата троих сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе, и расценивает это как ничем неоправданный, недружественный шаг.

© Sputnik / Miroslav Rotari Гайчук: МИДЕИ непоследовательно в своих решениях

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило о высылке троих российских дипломатов.

В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.

Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ.

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"Посольство Российской Федерации в Республике Молдова решительно осуждает недружественный акт молдавской стороны, объявившей сегодня персонами нон грата трех дипломатических сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе", — отмечено в заявлении посольства России.

Там сказано, что "учитывая абсурдность обвинения в адрес указанных лиц, расцениванием данную выходку как ничем неоправданный, недружественный шаг".

"Слепо следуя так называемой "европейской солидарности", Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и собственным интересам, ставя тем самым под сомнение искренность недавних заявлений о стремлении к нормализации российско-молдавских отношений. Ответ российской стороны не заставит себя ждать", — подчеркивается в заявлении посольства.