Фраттини высказался по поводу миротворцев в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 27 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. ОБСЕ не поднимает вопрос о выводе миротворческих сил из Приднестровья. Об этом сказал журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини после встречи с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Мы поднимали в Кишиневе вопрос по боеприпасам и другим российским силам. Мы не говорили о выдворении миротворческих сил с территории Приднестровья. И то, что ОБСЕ никогда не поднимала этого вопроса подтверждается тем фактом, что на прошлой неделе мы передали оборудование для усиления функциональности миротворцев", — подчеркнул Фраттини.

Как писал Sputnik, по просьбе Объединенной контрольной комиссии, которая является руководящим органом совместных миротворческих сил в Приднестровье, миссия ОБСЕ в Молдове предоставила техническое оборудование, необходимое для работы военных наблюдателей по мониторингу Зоны безопасности.

Виталий Игнатьев в свою очередь выразил признательность итальянскому председательству за поддержку миротворческой операции.

"Миротворческая операция является залогом и основой мира и создает условия для ведения мирных политических консультации, которые мы сегодня проводим по социально-гуманитарной повестке. Надеюсь, в таком конструктивном ключе будем работать и в перспективе", — сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства пригласил спецпредставителя посетить Приднестровье еще не раз — и с рабочим официальным визитом, и с неофициальным приездом, чтобы лучше узнать регион и его жителей.