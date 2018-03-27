Фраттини: я вижу в Тирасполе свежий ветер доброй политической воли

ТИРАСПОЛЬ, 27 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Решение вопроса по возможности участия приднестровского автотранспорта в международном движении ожидается в течение ближайших трех недель. Об этом сказал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини во время визита в Тирасполь.

"Решение этого вопроса заняло больше времени, чем ожидалось. В пятницу состоится встреча рабочей группы по техническим аспектам. И я сказал сторонам, что ожидаю решение этого вопроса в течение ближайших трех недель", — пояснил Фраттини.

Спецпредставитель отметил готовность приднестровского руководства решать вопросы в переговорном процессе.

"После плодотворной встречи с лидером Приднестровья я более оптимистичен, чем был сегодня утром в Кишиневе. Я вижу в Тирасполе свежий ветер доброй политической воли. Я вижу, что вы и руководство Приднестровья готовы идти вперед", — отметил дипломат.

© Sputnik / Irina Leahova Фраттини высказался по поводу миротворцев в Приднестровье

Фраттини обратил внимание на то, что мнение обеих сторон переговорного процесса совпадает в том, что касается полного выполнения восьми пунктов Берлинского протокола, который был подписан в июне 2016 года.

"Некоторые из них уже были выполнены, некоторые нет. Но как я услышал и в Кишиневе, и в Тирасполе, ничего нет невозможного", — заметил он.

Спецпредставитель снова подтвердил свои слова о намерении созвать встречу в формате "5+2" в мае 2018 года.

"Потому что пришло время, это надо сделать, а также в виду того, что наступает предвыборная кампания в Молдове", — подчеркнул он.