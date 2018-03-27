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Посольство Российской Федерации в Киеве

Игры с дипломатами: зачем Кишинев влез в спор между Россией и Западом

© REUTERS/ Gleb Garanich
Политика
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (19)
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Очередной геополитический реверанс, или почему Кишинев выразил "солидарность" с позицией Запада по "делу Скрипаля".

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik, Елена Комолова. Молдова присоединилась к странам, которые вслед за Великобританией решили выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики раздумывало над принятием этого решения ровно сутки. 

Посольство Российской Федерации в Молдове
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
МИДЕИ: Молдова высылает трех российских дипломатов
Однако основная масса подобных заявлений прозвучала еще накануне со стороны таких больших игроков как США, Канада, Норвегия, Украина, Албания, Македония и 16 стран Евросоюза, в числе которой и Румыния. Любопытным фактом остается и то, что страна-соседка, на которую ориентируется проевропейски настроенные молдавские чиновники, решила таким образом наказать всего лишь одного российского дипломата, Кишинев же попросил покинуть пределы республики сразу троих. Сыграл ли на этом решении факт задержки, или просто Молдова решила показать себя "активнее" Румынии в чьих-то глазах, остается риторическим вопросом. После явных предпосылок в налаживании российско-молдавского диалога, недавний визит в Кишинев замглавы МИД России Григория Карасина, МИДЕИ идет на серьезный и одновременно непонятный шаг. Где, как говориться, "дело Скрипаля" и где Молдова? В противоречивости и непоследовательности действий главного внешнеполитического ведомства республики уверены многие аналитики.

Президент Молдовы о высылке дипломатов

Дипломатическая игра, в которую ввязалось правительство Молдовы, возмутила президента республики Игоря Додона.

"Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию. У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности", — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что "вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой".

Додон подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы молдо-российские отношения и особенно те договоренности, которые были достигнуты в ходе неформальной встречи с главой РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года, а также в ходе недавнего визита господина Карасина в нашу страну, не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы.

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Кишинев действует в ущерб своим интересам

Посольство России в Молдове осудило "недружественный акт молдавской стороны", объявившей персонами нон грата троих сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе, и расценивает это "как ничем неоправданный, недружественный шаг".

"Слепо следуя так называемой "европейской солидарности", Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и собственным интересам, ставя тем самым под сомнение искренность недавних заявлений о стремлении к нормализации российско-молдавских отношений. Ответ российской стороны не заставит себя ждать", — подчеркивается в заявлении посольства.

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Румынский политолог о высылке дипломатов РФ: в Молдове скоро выборы

Такого же мнения придерживается бывший вице-министр иностранных дел Молдовы, политолог Валерий Осталеп. По его словам, в этой ситуации официальные лица республики должны были руководствоваться принципом нейтралитета и не ставить под угрозу интересы населения страны, как это сделали более серьезные игроки из состава Евросоюза.

"Наш нейтралитет подразумевает определенную нейтральность и необходимость мудрых решений, потому что никто не может сейчас четко объяснить всерьез, что происходит в отношениях между Западом и Россией. И использовать нас, наши интересы и государство в целом просто как элемент солидарности против одной из сторон, я считаю, что это неправильно. Мы не можем знать, что там случилось, у нас нет таких полномочий и возможностей", — отметил Осталеп.

"Реверанс перед европейцами"

Депутат молдавского парламента Василе Боля назвал решение выслать трех российских дипломатов из Молдовы опрометчивым и выразил надежду, что РФ не ответит такими же действиями.

"Мы снова видим опрометчивую политику со стороны парламентского большинства и правительства. Думаю, что это ухудшит отношения с Российской Федерацией", — сказал Боля.

По его мнению, действия внешнеполитического ведомства страны — "реверанс перед европейцами".

Валерий Осталеп
© Sputnik / Miroslav Rotari
Осталеп: высылка российских дипломатов идет в разрез с интересами Молдовы

При этом парламентарий выразил недоумение тем, как действует Великобритания после начала процедуры "Brexit", и почему молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, отреагировали таким образом — объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Объединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Как ответит Россия?

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов. "Как было сказано в заявлении МИД, будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны стран ЕС и США", — отметила представитель МИД России.

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Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, который раньше также был послом республики Королевстве Бельгии и представителем страны в НАТО, отметил, что Москва ответит Кишиневу на высылку дипломатов той же монетой.

Депутат Василе Боля
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат: надеюсь, Россия не ответит Молдове на ситуацию с дипломатами

По его мнению, решение МИДЕИ идет вразрез с прошедшей на прошлой неделе встречей министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудора Ульяновски и замглавы МИД России Григория Карасина в Кишиневе, и достигнутой договоренностью о возвращении молдавского посла Андрея Негуцу в РФ . Таким образом, как считает Гайчук, когда отношения между Кишиневом и Москвой только начали вновь восстанавливаться, "приняли решение быть с Западом и наказать Россию".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (19)

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Теги:
российские дипломаты, дело Скрипаля, высылка дипломатов, персона нон грата, Василе Боля, Виктор Гайчук, Игорь Додон, Валерий Осталеп, Запад, Великобритания, Молдова, Россия
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