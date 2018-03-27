Игры с дипломатами: зачем Кишинев влез в спор между Россией и Западом

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik, Елена Комолова. Молдова присоединилась к странам, которые вслед за Великобританией решили выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики раздумывало над принятием этого решения ровно сутки.
Президент Молдовы о высылке дипломатов
Дипломатическая игра, в которую ввязалось правительство Молдовы, возмутила президента республики Игоря Додона.
"Категорически осуждаю эту очередную антироссийскую провокацию. У Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы предпринимать подобные шаги из принципа блоковой солидарности", — написал Додон на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что "вдвойне абсурдно совершение подобного шага в настоящее время, после визита в Молдову заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, в ходе которого представители всех ветвей власти нашей страны высказались за восстановление нормальных отношений с Москвой".
Додон подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы молдо-российские отношения и особенно те договоренности, которые были достигнуты в ходе неформальной встречи с главой РФ Владимиром Путиным в конце прошлого года, а также в ходе недавнего визита господина Карасина в нашу страну, не пострадали от антироссийской провокации правительства Молдовы.
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Кишинев действует в ущерб своим интересам
Посольство России в Молдове осудило "недружественный акт молдавской стороны", объявившей персонами нон грата троих сотрудников российской дипмиссии в Кишиневе, и расценивает это "как ничем неоправданный, недружественный шаг".
"Слепо следуя так называемой "европейской солидарности", Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и собственным интересам, ставя тем самым под сомнение искренность недавних заявлений о стремлении к нормализации российско-молдавских отношений. Ответ российской стороны не заставит себя ждать", — подчеркивается в заявлении посольства.
Такого же мнения придерживается бывший вице-министр иностранных дел Молдовы, политолог Валерий Осталеп. По его словам, в этой ситуации официальные лица республики должны были руководствоваться принципом нейтралитета и не ставить под угрозу интересы населения страны, как это сделали более серьезные игроки из состава Евросоюза.
"Наш нейтралитет подразумевает определенную нейтральность и необходимость мудрых решений, потому что никто не может сейчас четко объяснить всерьез, что происходит в отношениях между Западом и Россией. И использовать нас, наши интересы и государство в целом просто как элемент солидарности против одной из сторон, я считаю, что это неправильно. Мы не можем знать, что там случилось, у нас нет таких полномочий и возможностей", — отметил Осталеп.
"Реверанс перед европейцами"
Депутат молдавского парламента Василе Боля назвал решение выслать трех российских дипломатов из Молдовы опрометчивым и выразил надежду, что РФ не ответит такими же действиями.
"Мы снова видим опрометчивую политику со стороны парламентского большинства и правительства. Думаю, что это ухудшит отношения с Российской Федерацией", — сказал Боля.
По его мнению, действия внешнеполитического ведомства страны — "реверанс перед европейцами".
При этом парламентарий выразил недоумение тем, как действует Великобритания после начала процедуры "Brexit", и почему молдавские власти, стремящиеся в Евросоюз, отреагировали таким образом — объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Объединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Как ответит Россия?
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов. "Как было сказано в заявлении МИД, будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны стран ЕС и США", — отметила представитель МИД России.
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Экс-министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, который раньше также был послом республики Королевстве Бельгии и представителем страны в НАТО, отметил, что Москва ответит Кишиневу на высылку дипломатов той же монетой.
По его мнению, решение МИДЕИ идет вразрез с прошедшей на прошлой неделе встречей министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудора Ульяновски и замглавы МИД России Григория Карасина в Кишиневе, и достигнутой договоренностью о возвращении молдавского посла Андрея Негуцу в РФ . Таким образом, как считает Гайчук, когда отношения между Кишиневом и Москвой только начали вновь восстанавливаться, "приняли решение быть с Западом и наказать Россию".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.