Озвучено время встречи политпредставителей от Кишинева и Тирасполя

ТИРАСПОЛЬ, 28 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. В пятницу, 30 марта, состоится встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя. Об этом журналистам рассказал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

"Я получил от молдавской стороны приглашение на встречу с участием политических представителей. Очень надеюсь, что мы с молдавскими коллегами сможем прийти к общему знаменателю по вопросу участия нашего автотранспорта в международном движении", — подчеркнул он.

Виталий Игнатьев отметил, что приднестровская сторона как по вопросу с автотранспортом, так и по другим проблемам предлагает исходить из принципа оптимальности и рациональности.

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"Все аспекты, связанные с международными требованиями, безусловно, должны соблюдаться. Любые необязательные аспекты, которые носят политический характер, усложняют диалог, они должны отбрасываться в сторону", — объяснил позицию Игнатьев.

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По словам приднестровского дипломата, в ближайшее время планируется провести встречи рабочих групп по вопросам политически мотивированных уголовных дел, а также подготовить встречу по межбанковскому взаимодействию.