Посольство России: дипмиссия США невольно признала свое влияние на Кишинев

В посольстве России в Молдове ответили дипмиссии США: ожидаем от американской стороны такой же откровенности и "саморазоблачения" и по другим актуальным вопросам, в том числе по "делу Скрипаля".

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Посольство России в Молдове прокомментировало заявление американского дипломатического ведомства в республике, которое выразило "признательность" официальному Кишиневу за солидарность по "делу Скрипаля". В российском посольстве считают, что таким образом дипмиссия США признала свое влияние на политический курс республики.

"Приветствуем открытость, с которой посольство США в Республике Молдова признает свое влияние на политический курс официального Кишинева. Ожидаем от американской стороны такой же откровенности и "саморазоблачения" по другим актуальным вопросам международной политики, в том числе по так называемому "делу Скрипаля", — сообщается в заявлении посольства, размещенном на странице в Facebook.

Ранее посольство США в Молдове выразило "признательность правительству республики за солидарность с Соединенным Королевством и его союзниками и соседями в том, что Россия несет ответственность за свои действия, нарушающие международное право и угрожающие европейской безопасности".

Во вторник министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило о высылке троих российских дипломатов. В ведомстве заявили, что это решение является "знаком солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ.