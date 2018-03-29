Президент Молдовы намерен отправиться с визитом в Россию

Молдавский лидер встретился с послом России в Молдове и поговорил о возможности своей поездки в Москву: во взаимоотношении двух стран накопилось немало вопросов, требующих незамедлительного решения на высшем уровне.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон намерен посетить во второй половине апреля с рабочим визитом Российскую Федерацию. Соответствующую возможность молдавский лидер обговорил на встрече с послом России в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным.

"Во взаимоотношении наших стран накопилось немало вопросов, требующих незамедлительного решения на высшем уровне", — написал Додон в Facebook по итогам встречи с российским дипломатом.

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Президент Молдовы еще раз выразил "искренние и глубокие соболезнования от своего имени и от имени всего молдавского народа в связи с кошмарной трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек, большинство из которых — дети".

"Эта трагедия потрясла весь мир. Весь народ Молдовы скорбит и сопереживает с родными и близкими погибших и со всеми россиянами", — отметил Додон.

Президент Молдовы высказался также по поводу "беспрецедентной высылки российских дипломатов из республики в качестве «жеста солидарности» с третьей страной".

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"Считаю этот шаг правительства Молдовы откровенно вредительским, наносящим ущерб национальным интересам страны. Этот шаг вызвал закономерное недоумение и осуждение со стороны большинства молдавских граждан", — отметил Додон, добавив, что это было сделано в преддверии парламентских выборов, чтобы заручиться поддержкой прозападной части избирателей.

По словам молдавского лидера, также стороны обсудили целый ряд важных договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита в Молдову замглавы МИД России Григория Карасина.

"Выразил надежду, что безответственные и откровенно провокационные действия правительства Молдовы не окажут негативного влияния на реализацию этих договоренностей", — заключил Додон.