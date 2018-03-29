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Парламент Молдовы

Куда завели парламент дипломатические игры, в которые ввязалась Молдова

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (445)
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Дипломатические прения между депутатами: спор по поводу высылки сотрудников посольства России в Кишиневе, объявленных МИДом Молдовы персонами нон грата, перекочевал в парламент страны.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik, Нику Гончар. Дипломатические игры, в которые ввязалась Молдова, стали предметом жарких споров в парламенте республики. Вслед за США, Канадой, Норвегией, Украиной, Албанией, Македонией и 19 странами Евросоюза, в числе которых и Румыния, наша республика присоединилась к своеобразному "флешмобу", объявив персонами нон грата троих российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". 

Депутат Василе Боля
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат: надеюсь, Россия не ответит Молдове на ситуацию с дипломатами
Таким образом, министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны "проявило солидарность" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери. Депутаты долго дискутировали по поводу соответствующего решения МИДЕИ и даже обменялись острыми репликами в адрес друг друга.

Что грозит имиджу страны?

Депутаты фракции пропрезидентской Партии социалистов на очередном заседании парламента в четверг предложили заслушать главу внешнеполитического ведомства Молдовы Тудора Ульяновски, который смог бы объяснить, зачем республика решила поддержать этот "коллективный антироссийский демарш".

Шаповалов: высылка дипломатов России — пропагандистский момент>>>

Представитель фракции социалистов Владимир Цуркан заявил, что, приняв решение выслать из Молдовы диппредставителей, был сделан "еще один шаг к разрушению отношений с нашим стратегическим партнером — Российской Федерацией".

Герб Российской Федерации
© REUTERS/ Gleb Garanich
Игры с дипломатами: зачем Кишинев влез в спор между Россией и Западом

"Этот шаг влияет не только на имидж нашей страны, но и на интересы государства и народа Молдовы", — сказал Цуркан.

Провальные слушания

Цуркан напомнил, что Австрия — независимое государство, член Европейского союза — приняла решение не высылать ни одного дипломата, так как нет каких-либо доказательств в "деле Скрипаля". Депутат также обратил внимание на то, что Румыния, в отличии от Молдовы, высылает только одного дипломата.

"Возникает вопрос, что поставлено в основу принятого молдавскими властями решения. Мы должны узнать, почему власти идут по пути разрушения отношений с Россией", — добавил парламентарий.

Валерий Осталеп
© Sputnik / Miroslav Rotari
Осталеп: высылка российских дипломатов идет в разрез с интересами Молдовы

Против проведения слушаний высказались депутаты фракции либералов, либерал-демократов, парламентского блока Народно-европейской партии.

Противоречащий Конституции шаг

Третий президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин считает, что "в основе этого решения молдавских властей стояла первая часть Соглашения об ассоциации, где указывается все, что страна обязана сделать по указу Европейского союза".

Зачем российских дипломатов выслали из Молдовы>>>

"Вопреки статье 11 Конституции Молдовы, в которой говорится о постоянном статусе нейтралитета страны, мы ввязываемся в эти геополитические игры, из которых выйдем с совершенно другим обликом и иными результатами. Это ошибочный и опасный шаг", — сказал Воронин.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон осудил решение МИДЕИ, назвав высылку дипломатов антироссийской провокацией.

Как ответит Россия

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия прорабатывает и в скором времени объявит об ответных мерах на высылку российских дипломатов из ряда стран Запада.

"Давайте не фокусироваться на том материале, из чего будут сделаны эти меры — зеркальные или еще какие-то. Они будут адекватные. Они сейчас прорабатываются, и, я думаю, в ближайшее время о них будет объявлено. Форма, содержание, обо всем вы узнаете, когда это будет до конца проработано. Но еще раз говорю, это ближайшее время", — сказала Захарова на еженедельном брифинге в четверг.

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Захарова рассказала о реакции России на высылку дипломатов

По ее словам, все высылаемые российские дипломаты продолжат карьеру, поскольку их знания и опыт очень востребованы.

Высылка российских дипломатов — новый рекорд для книги Гиннесса>>>

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (445)

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Теги:
высылка дипломатов, слушания, Владимир Цуркан, Владимир Воронин, Солсбери, Великобритания, Молдова, Россия
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