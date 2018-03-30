Встреча президента Молдовы и лидера Приднестровья не за горами

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Проведение встречи президента Республики Молдова Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского возможно в ближайшем будущем.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровский вопрос – в час по чайной ложке

Об этом на общественно-экспертном совете сказал руководитель внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу приднестровского МИДа.

"В обозримом будущем рассматривается возможность проведения очередной встречи. И она будет посвящена ситуации в работе Объединенной Контрольной Комиссии (ОКК — руководящий орган совместных миротворческих сил в Приднестровье – прим. авт.) и всему комплексу актуальных вопросов миротворчества на Днестре", — отметил дипломат, не уточнив места и даты ее проведения.

Приднестровские дипломы узаконены: что это означает для выпускников>>>

По словам Игнатьева, после встречи Игоря Додона и Вадима Красносельского 4 января 2017 года были приняты решения, способствующие нормализации и стабилизации работы ОКК, которая, по сути, была разблокирована.

"Мы рассчитываем, что в текущей достаточно сложной ситуации данная встреча будет носить предметный характер и также позволит нормализовать обстановку в сфере функционирования миротворческой операции", – отметил глава внешнеполитического ведомства.

После долгого перерыва в 2017 году встречи президента Молдовы с лидером Приднестровья были возобновлены. Первая состоялась 4 января 2017 года в Бендерах, а через три месяца, 30 марта, прошла и вторая в загородной резиденции молдавского руководителя в местечке Голерканы.