В парламенте Молдовы - короткий день: депутаты решили развлечься

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Отсутствие кворума в парламенте Молдовы помешало законодателям рассмотреть вотум недоверия министерству здравоохранения, труда и социальной защиты под руководством Светланы Чеботарь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Куда завели парламент дипломатические игры, в которые ввязалась Молдова

Автором инициативы о вотуме выступила фракция социалистов. Они отметили плохой менеджмент в программах Минздрава и бездействие руководителя ведомства.

Однако рассмотреть проект вотума недоверия так и не удалось. Депутаты от фракции демократов, которой принадлежит парламентское большинство, покинули зал заседаний еще до начала обсуждения проекта вотума недоверия. Свой бойкот они аргументировали протестом против необоснованного вотума недоверия. Вслед за ними отказались обсуждать инициативу социалистов и члены фракции Народно-европейской партии. Таким образом, из 101-меcтного парламента в зале присутствовало лишь 36 депутатов, среди которых социалисты, коммунисты, либерал-демократы и либералы.

"В зале всего 36 депутатов — кворума нет. Исходя из решений Конституционного суда, вотум недоверия отклонен из-за отсутствия кворума. Заседание объявлено закрытым. Увидимся на следующей неделе", — сказал спикер парламента Андриан Канду.

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Ранее социалисты уже выдвигали персональный вотум недоверия министерству экономики и инфраструктуры под руководством Кирилла Габурича, а также вице-премьеру по евроинтеграции Юрию Лянкэ, однако парламент отклонил обе инициативы.