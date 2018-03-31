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Униря

Валерий Осталеп рассказал о потенциале унионистов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Политолог говорит о том, выдохлись ли сторонники "Унири" после 25 марта 2018 или все-так стоит ждать продолжения митингов и шествий.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Во время последнего митинга 25 марта 2018 года сторонники объединения Молдовы с Румынией сумели вывести на центральную площадь Кишинева 7000 человек. Таковы данные столичной полиции. 

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Сами организаторы акции все время говорили о 100 000. Но и реальное количество участников говорит о том, что мартовское мероприятие стало самым массовым из ряда подобных. 7000 участников — это весь потенциал унионистов, или они способны на большее? Ведь в столетие "Унири" нам обещали целый ряд различных акций.

На этот вопрос Sputnik Молдова отвечает директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп.

"Все зависит от цели и задач организаторов. При наличии денег и желания в современном мире возможно многое. Я, правда, не совсем понимаю цели, если 1 декабря они что-то запланируют. Я не понял цели и мартовской акции, кроме как сфотографироваться и выпить чай. А в предвыборные дни вряд ли кого-то заинтересуют крики ни о чем", — сказал эксперт.

Много шума из ничего, создание иллюзии влиятельности — именно так, по мнению политолога, присутствуют унионисты в политической жизни нашей страны.

"За счет их крикливости у масс-медиа создается какая-то иллюзия присутствия их в публичном пространстве. Но их роль минимальна. У них нет ни лидера, ни партии, нет организации внятно излагающей их планы и стремления. Они еще и ссорятся друг с другом — на днях была передача, где один известный унионист целый час выкладывал компромат на других унионистов", — отметил Осталеп.

Вместе с тем собеседник не считает, что угроза молдавской государственности — это такая же иллюзия, как и влиятельность, и массовость сторонников объединения Молдовы и Румынии.

"Нельзя не учитывать, что румынское государство на самом деле выделяет весьма существенные суммы на раскачивание ситуации в Молдове. Другое дело, что эти деньги пропадают и разворовываются, но факт, что они выделяются, говорит о наличии цели и задачи", — резюмировал эксперт.

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Теги:
униря, Валерий Осталеп, Молдова, Румыния, Общество
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