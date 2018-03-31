Джульетто Кьеза: Молдова - это лакомый кусок для Запада

Итальянский журналист, писатель и общественный деятель рассуждает о том, является ли наша страна слабой, бедной и никому не нужной.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. "Молдова самая бедная страна Европы. Молдова мала, бессильна и нейтральна. Молдова никому не нужна". Мы часто слышим подобные суждения, они даже стали некими привычными штампами в устах различных экспертов. Однако так считают далеко не все.

Известный итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза уверен, что маленькая и слабая Молдова весьма интересна сильным мира сего. Хотя бы в силу ее географического расположения на геополитическом разломе Европы.

"Поскольку Молдова находится на границе между двумя противоборствующими силами, она имеет особое значение, я бы сказал психологическое. Например, наши СМИ вообще не дают никакой информации о Молдове. Раз в год, в лучшем случае. Если Молдова вступит в НАТО — это будет сигнал. Значит это еще одна страна, которая будет поглощена", — сказал Кьеза.

По словам собеседника, отдельный интерес наша страна представляет для мировых "финансовых акул". И это несмотря на нашу бедность.

"Молдова интересна конечно же определенным кругам. Банкиры хотели бы захватить и Молдову — она хоть и маленькая, но это несколько миллионов человек. Это площадка для накопления денег. Захватить маленькую страну — это как захватить большой город", — пояснил журналист.

Экономика и политика идут рука об руку. Вслед за "перекосом" Молдовы в сторону Запада, по мнению Кьеза, последует обязательное вступление в НАТО, которое, как он считает, до добра Молдову не доведет.

"Это стало бы сигналом для политики, — если Молдова поддается, то она через два месяца в НАТО и будет, между прочим, за это платить. Италия платит за это миллионы евро в день"!

Поэтому этим странам, в данном случае Молдове, нужно хорошо подумать.