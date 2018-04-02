К нам едет ревизор: еврочиновники проверят, как Молдова тратит деньги ЕС

Надзор по-европейски: в Молдову приедут чиновники, которые проверят соблюдение внедрения положений Соглашения об ассоциации с ЕС и проконтролируют эффективность использования финансовой помощи.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Делегация из представителей Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прибывают в Молдову на этой неделе с проверкой. Еврочиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

Визит европарламентариев из Комиссий по иностранным делам и бюджету запланирован на 3-6 апреля. Как сообщили в пресс-службе молдавского парламента, они намерены оценить уровень внедрения положений Соглашения об ассоциации с ЕС и проконтролировать эффективность использования финансовой помощи, предоставленной ЕС. Со стороны Комиссии по иностранным делам делегацию Европейского парламента из 13 человек возглавит Лайма Люция Андрикиене, а со стороны Комиссии по бюджету — Зигфрид Мурешан.

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Содокладчики ПАСЕ прибывают с визитом в Молдову уже сегодня. Цель визита еврочиновников Эгидиюса Варейкиса и Мэривенна Блондина — проверить выполнение обязательств и обязанностей Республики Молдова перед Советом Европы. Также они намерены ознакомиться с политическими событиями в Молдове, с процессом подготовки к парламентским выборам и законодательными изменениями, касающимися демократии, правового государства и прав человека.

Европейские чиновники проведут встречи с председателем парламента Молдовы Андрианом Канду, председателями парламентских комиссий и фракций. Программа визита включает также встречи с представителями правительства, администрации президента, Национального антикоррупционного центра, Центризбиркома, Нацбанка, КСТР, Генпрокуратуры, Конституционного суда, гражданского общества и внепарламентских партий.

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В четверг, 5 апреля, в парламенте Республики Молдова состоится заседание парламентского комитета по ассоциации Республики Молдова с ЕС. Молдавские депутаты и европейские парламентарии проведут обмен мнениями в связи с отношениями ЕС с Республикой Молдова и успехами республики на пути внедрения положений Соглашения об ассоциации и реформ в различных областях. По итогам этой встречи планируется принять декларацию с рекомендациями для властей Республики Молдова и европейских структур. Европейский парламент на заседании представят евродепутаты Анди Кристя, Майкл Бони и Норика Николай.