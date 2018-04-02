В западне кишиневских дворов: проедут ли пожарные машины к месту ЧП

В Кишиневе прошли проверки на предмет доступа спецтехники и машин спасателей для тушения возможных пожаров. И.о. мэра столицы отметила, что выявлено достаточно много нарушений.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра (примара) Кишинева Силвия Раду подвела итоги проверки столичных улиц на предмет доступа к жилым домам спецтехники в случае пожара. Как пояснила чиновница, подобный контроль стартовал в столице полтора месяца назад.

"Выявлено достаточно много нарушений. Мы не хотим повторения в Кишиневе трагедии, произошедшей в Кемерово. Эта неделя — последняя для устранения всех недостатков, которые были выявлены в ходе контроля", — сказала Раду на заседании муниципальных служб в понедельник.

По ее словам, преторам нельзя затягивать с принятием решений.

© Photo: архив Дмитрия Польщина Советы от пожарных: как вести себя в случае ЧП в торговом центре

"Жизни людей — это самое важное, поэтому безопасность — приоритет номер один в Кишиневе", — добавила Раду.

Глава кишиневского управления по чрезвычайным ситуациям Виталие Грабовски добавил, что первый этап по разблокированию доступа спецмашин к зданиям завершен.

"Все указанные адреса из составленного ранее списка разблокированы, за исключением нескольких в столичных секторах Рышкановка и Чеканы. Думаю, за неделю мы разблокируем доступ по оставшимся адресам. Но это — только первый этап. Необходимо перейти ко второму этапу и обеспечить доступ спецтехники другого назначения", — добавил чиновник.

Раду предложила провести на этой неделе спецзаседание для обсуждения вопросов по устранению остальных недостатков.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур. Среда, 28 марта, в России стала общенациональным днем траура.